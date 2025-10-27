امرأة أنهت زواجها بعد 25 عامًا... والسبب قطعة "تشيز كيك"!

أثارت سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا جدلًا واسعًا على موقع Reddit بعدما كشفت أنها قرّرت إنهاء زواجها الذي استمر 25 عامًا بسبب تصرّف بسيط من زوجها، الّذي تناول قطعة الكعك الخاصة بها.

وقالت السيدة في منشورها إن زوجها، البالغ 48 عامًا، فاجأها برحلة بمناسبة عيد زواجهما الخامس والعشرين، على أمل أن تُعيد الرحلة الدفء إلى علاقتهما التي شهدت توترًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، حيث كانا ينامان في غرف منفصلة منذ ثلاثة أشهر.

وأضافت: "كنت متفائلة بأن الرحلة ستكون فرصة لإصلاح العلاقة. بدأنا نتحدث من جديد وصرنا أكثر قربًا... حتى أننا عدنا إلى بعض اللحظات الحميمة."

لكن الموقف انقلب رأسًا على عقب عندما أكل زوجها شريحة الجبن بالكعك (Cheesecake) التي احتفظت بها لتناولها لاحقًا، ثم ضحك ساخرًا عندما واجهته بالأمر.

عندها، أدركت الزوجة أن المسألة تتجاوز مجرد قطعة حلوى، وأنها تعكس سنوات من الإهمال العاطفي والاستهتار بمشاعرها، فقررت أن الوقت قد حان لإنهاء العلاقة نهائيًا.

وحظي منشورها بتفاعل كبير، حيث اعتبر البعض أن "قطعة الحلوى كان القشة التي قصمت ظهر البعير" في علاقة فقدت معناها منذ زمن.