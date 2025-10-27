بعد التنمر على زوجة ماكرون... القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة المتهمين

بدأت محكمة الجنايات في باريس محاكمة عشرة متهمين بتهمة التنمّر الإلكتروني والتشهير بزوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، بعد نشر شائعات كاذبة تزعم أنها متحوّلة جنسياً.

وترجع القضية إلى دعوى قضائية رفعتها ماكرون في آب 2024، بعد انتشار هذه المزاعم على نطاق واسع منذ عام 2017 عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع أميركية يمينية متطرفة.

ويمثل أمام المحكمة ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، بعدما أعاد بعضهم نشر مقاطع ومنشورات مسيئة، بينها فيديوهات للمدونة الأميركية كانديس أوينز، التي سبق أن واجهت دعوى تشهير من ماكرون وزوجها في الولايات المتحدة.

وكالة فرانس برس