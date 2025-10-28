الأخبار
"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم
منوعات
2025-10-28
مشاهدات عالية
"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم
قادت خدعة مرعبة عند أحد الأبواب، استغرقت الشرطة أكثر من 100 ساعة للتحقيق فيها، إلى اكتشاف أن ثلاثة مراهقين مقنّعين أرهبوا منزلًا في ولاية فيرجينيا كانوا في الواقع من أقارب الضحايا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكان الثلاثي قد ظهر في تسجيل كاميرا جرس الباب أثناء اقترابهم من المنزل في مدينة الإسكندرية في 14 تشرين الأول، وهم يهددون السكان ويطالبونهم بفتح الباب، ومتوعدين باقتحامه.
ويمكن سماع أحدهم وهو يصرخ: "إما أن تخرجوا، أو سندخل بأنفسنا."
واستنكرت شرطة الإسكندرية الحادث، مؤكدة أن المتورطين قد يواجهون تهمًا جنائية، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تساعد على التعرف عليهم.
وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل ونال اهتمامًا وطنيًا واسعًا.
وفي تفاصيل ما حدث، كانت شيلا وايتسايد تقيم مع والدتها في المنزل وقت الحادث، وصرخت مطالبة المراهقين بكشف هويتهم، فيما واصلوا الصراخ مطالبينها بفتح الباب.
وبعد أكثر من 10 دقائق من الترهيب، فرّ المراهقون، وأبلغت العائلة الشرطة.
وبعد أكثر من أسبوع على الحادث الصادم، أكّد المحققون أن المراهقين الثلاثة تربطهم صلة قرابة بالضحية، وأن والدتهم شاركت في تنظيم الخدعة.
وأعلنت الشرطة: "اختراق مهم في القضية جاء بعد المؤتمر الصحفي الأول، حين ساعدت بلاغات من المجتمع في التعرف على المشتبه بهم، وهم ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، تربطهم صلة قرابة بالضحية."
واعترفت الأم لاحقًا بأنها قصدت المنزل مرتدية أقنعة هالوين مع ولديها وابن شقيقتها. وأضافت الشرطة أن شخصين بالغين آخرين شاركا في الخدعة عبر تصوير ما حدث من الشارع.
ولم تكن العائلة في المنزل على علم بأن الجناة من أقاربهم إلا بعد إبلاغهم من الشرطة. وقررت الأسرة عدم متابعة إجراءات قضائية، لذلك لم تكشف الشرطة عن هويات المتورطين.
وقال قائد شرطة الإسكندرية، تارّيك ماغواير: "حتى لو لم تنتهِ هذه القضية بالملاحقة القضائية، فإنها تمثل فشلًا أخلاقيًا خطيرًا. هذه الأفعال ليست مزحة وقد تؤدي إلى عواقب مميتة."
وأكدت الشرطة أن الموقف كان قد يتصاعد بسرعة إلى عنف، إذ استدعت وايتسايد شقيقها للمساعدة، وقد وصل إلى المنزل وهو يحمل سلاحًا ناريًا.
