في نيجيريا... طرق الموت تعرقل الولادة

عندما استيقظت زوجة لوان مصطفى الحامل في شهرها التاسع وهي تنزف في منتصف الليل، نظرت إلى زوجها وحذرته من الذهاب الى المستشفى، خشية أن يقع ضحية الجهاديين أو مناهضيهم الذين تعج بهم قريتهم ماغوميري في شمال شرق نيجيريا.



وفي التفاصيل، قال مصطفى، وهو أب لخمسة أطفال، لوكالة فرانس برس عن تلك الليلة "تلطّخت كل الأماكن بالدماء. كنت أطمئنها، لأنه لم يكن هناك أي مجال للخروج".



وفي نهاية المطاف، تمكّن من الخروج قرابة الساعة الرابعة فجرا عندما شعر ببعض الأمان مع خروج أعداد كبيرة من الأشخاص لتأدية صلاة الفجر.



وتمكنت زوجته أومانيم في النهاية من الوصول إلى المستشفى لكن الأوان كان قد فات: فقد توفيت هي والطفل.



وتبلغ حالات وفاة الأمهات أثناء التوليد 75 ألفا سنويا في نيجريا، وهي ربع الحالات المسجلة في العالم، رغم تراجع معدلها خلال العقد الماضي.



وتعد نيجيريا أخطر دول العالم للتوليد حيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 993 لكل 100 ألف ولادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.



وفي شمال شرق البلاد الذي يشهد تمردا منذ 16 عاما، لا تتمكن العديد من النساء من الوصول إلى المستشفى بسبب الطرق الخطرة للغاية ونقاط التفتيش العسكرية وحظر التجول.

وكالة فرانس برس