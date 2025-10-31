الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
تحوّل لونها إلى الأخضر اللامع... الخبراء يكشفون لغز مومياء غريبة بعد عقود

منوعات
2025-10-31 | 15:40
مشاهدات عالية
2min
تحوّل لونها إلى الأخضر اللامع... الخبراء يكشفون لغز مومياء غريبة بعد عقود

حيّرت حالة رفات غريبة العلماء لعقود كونها اكتسبت لونًا مميزًا لا يُرى عادةً في الرفات البشرية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تم الكشف أخيرًا عن السر خلف هذا اللون غير المعتاد حيث قال العلماء إن هذا الاكتشاف "يغير تمامًا" فهمهم لدور بعض المواد خلال عملية الحفظ.

وشرح الخبراء أن مفتاح اللون الأخضر يكمن في الصندوق النحاسي الذي دُفن فيه الصبي لأنه ساعد على حفظ الأنسجة الصلبة والرخوة للجسم بفضل خصائص النحاس المضادة للميكروبات.

ورجح الخبراء أن تكون الأحماض قد تسربت من الجسم وأدت إلى تآكل الصندوق، ما أدى إلى تكوين تفاعل مع المركبات الكيميائية في العظام.

ومع مرور الوقت، حلّت أيونات النحاس محل الكالسيوم في هيكل الصبي العظمي، ما أدى إلى تصلب بنية العظام مع تلوين المناطق المتأثرة بدرجات مختلفة من اللون الزمردي.

ويُعد اكتشاف أي نوع من الرفات المحنطة أمرًا مهمًا للعلم، لكن هذا الاكتشاف كان استثنائيًا بشكل خاص، حيث كانت الجثة المحنطة، باستثناء الساق اليسرى، خضراء بالكامل تقريبًا بدءًا من الجلد وصولا إلى العظام.

ويُذكر أن الجثة كانت محفوظة بعناية في جامعة بولونيا، ولكن الآن، كشف فريق من الخبراء أخيرًا عن الظروف الغامضة التي أدت إلى لونها المميز.

