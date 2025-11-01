الأخبار
بعد تشكيكها في صحة هبوطها على القمر... ناسا ترد على كيم كارداشيان!
2025-11-01 | 05:00
شككت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في صحة هبوط "ناسا" على سطح القمر عام 1969، ما دفع برئيس وكالة الفضاء الأميركية الانتقالي إلى تأكيد الواقعة التي تشكّل منذ عقود موضوع الكثير من نظريات المؤامرة.
وكتب شون دافي، القائم بأعمال مدير ناسا، عبر إكس الخميس الماضي "نعم، لقد ذهبنا إلى القمر... ست مرات!".
وفي أحدث حلقة من مسلسلها "ذي كارداشيانز"، أعربت كيم كارداشيان عن شكوكها بشأن مهمة "أبولو 11" عام 1969 والتي خطا خلالها رائدا الفضاء الأميركيان باز ألدرين ونيل أرمسترونغ أولى خطواتهما على سطح القمر.
وقالت كيم كارداشيان لزميلتها في البرنامج سارة بولسون خلال تلك الحلقة "سأرسل لكِ مليون مقال عن باز ألدرين والرجل الآخر". ثم قرأت اقتباسا نسبته إلى ألدرين ردا على سؤال حول أكثر اللحظات رعبا في الرحلة.
ونقلت كارداشيان "لم تكن هناك لحظة مخيفة لأن (الرحلة) لم تحدث. كان يمكن أن يكون الأمر مخيفا، لكنه لم يكن كذلك لأن (الرحلة) لم تحدث".
ولم تُقدّم أي تفاصيل حول المقالات التي لمحت إليها كارداشيان، كما لا يوجد أي تأكيد على أن هذه التعليقات صدرت من باز ألدرين.
وفي حديث لها مع المنتجين، أكدت كارداشيان مجددا أن المهمة الفضائية المذكورة "مزيفة"، مستشهدة بـ"بعض مقاطع الفيديو لباز ألدرين وهو يتحدث عن عدم حدوث هذه الرحلات". وقالت إن ألدرين "بات يكرر ذلك طوال الوقت في المقابلات".
وفي منشوره، سلّط شون دافي الضوء أيضا على مهمة أرتيميس التي تهدف إلى إعادة الأميركيين إلى القمر.
وأضاف "لقد فزنا بسباق الفضاء الأخير، وسنفوز بهذا أيضا"، قبل أن يوجه دعوة إلى النجمة لزيارة مركز كينيدي للفضاء، موقع الإطلاق الرئيسي التابع لناسا والواقع في فلوريدا.
المصدر: فرانس برس
