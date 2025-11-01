الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد تشكيكها في صحة هبوطها على القمر... ناسا ترد على كيم كارداشيان!

منوعات
2025-11-01 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد تشكيكها في صحة هبوطها على القمر... ناسا ترد على كيم كارداشيان!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد تشكيكها في صحة هبوطها على القمر... ناسا ترد على كيم كارداشيان!

شككت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في صحة هبوط "ناسا" على سطح القمر عام 1969، ما دفع برئيس وكالة الفضاء الأميركية الانتقالي إلى تأكيد الواقعة التي تشكّل منذ عقود موضوع الكثير من نظريات المؤامرة.
  
وكتب شون دافي، القائم بأعمال مدير ناسا، عبر إكس الخميس الماضي "نعم، لقد ذهبنا إلى القمر... ست مرات!".

 وفي أحدث حلقة من مسلسلها "ذي كارداشيانز"، أعربت كيم كارداشيان عن شكوكها بشأن مهمة "أبولو 11" عام 1969 والتي خطا خلالها رائدا الفضاء الأميركيان باز ألدرين ونيل أرمسترونغ أولى خطواتهما على سطح القمر.

وقالت كيم كارداشيان لزميلتها في البرنامج سارة بولسون خلال تلك الحلقة "سأرسل لكِ مليون مقال عن باز ألدرين والرجل الآخر". ثم قرأت اقتباسا نسبته إلى ألدرين ردا على سؤال حول أكثر اللحظات رعبا في الرحلة.

ونقلت كارداشيان "لم تكن هناك لحظة مخيفة لأن (الرحلة) لم تحدث. كان يمكن أن يكون الأمر مخيفا، لكنه لم يكن كذلك لأن (الرحلة) لم تحدث".

ولم تُقدّم أي تفاصيل حول المقالات التي لمحت إليها كارداشيان، كما لا يوجد أي تأكيد على أن هذه التعليقات صدرت من باز ألدرين.

وفي حديث لها مع المنتجين، أكدت كارداشيان مجددا أن المهمة الفضائية المذكورة "مزيفة"، مستشهدة بـ"بعض مقاطع الفيديو لباز ألدرين وهو يتحدث عن عدم حدوث هذه الرحلات". وقالت إن ألدرين "بات يكرر ذلك طوال الوقت في المقابلات".

وفي منشوره، سلّط شون دافي الضوء أيضا على مهمة أرتيميس التي تهدف إلى إعادة الأميركيين إلى القمر.

وأضاف "لقد فزنا بسباق الفضاء الأخير، وسنفوز بهذا أيضا"، قبل أن يوجه دعوة إلى النجمة لزيارة مركز كينيدي للفضاء، موقع الإطلاق الرئيسي التابع لناسا والواقع في فلوريدا.

المصدر: فرانس برس
 

آخر الأخبار

منوعات

تشكيكها

هبوطها

القمر...

كارداشيان!

LBCI التالي
في اسبانيا... تفكيك شبكة دولية لتهريب "غاز الضحك"!
تحوّل لونها إلى الأخضر اللامع... الخبراء يكشفون لغز مومياء غريبة بعد عقود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-24

"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-13

بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!

LBCI
منوعات
2025-10-22

ظنّ أن أحدهم يحاول اقتحام قمرة القيادة... خطأ صغير من طيّار يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة بعد إقلاعها!

LBCI
موضة وجمال
2025-10-22

كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في إطلالة ذهبية لامعة (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:30

نزهة تنتهي بكارثة... امرأة تهاجم عائلة على الطريق بشكل صادم وفيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
منوعات
06:20

استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

LBCI
منوعات
06:00

في اسبانيا... تفكيك شبكة دولية لتهريب "غاز الضحك"!

LBCI
منوعات
15:40

تحوّل لونها إلى الأخضر اللامع... الخبراء يكشفون لغز مومياء غريبة بعد عقود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-21

الجميل: لا أحد قادر على تحديد القانون الذي سيُصوّت وفقه المغتربون في الانتخابات النيابية المقبلة لذلك من الضروريّ أن يتسجلّ المغتربون جميعهم على لوائح الشطب

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-06

قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير

LBCI
آخر الأخبار
09:51

التحكم المروري: ٤ جرحى نتيجة حادث صدم على طريق داخلية بلدة رميش قضاء بنت جبيل

LBCI
فنّ
04:40

بعد صدور حكم بسجنه... إليكم آخر تطورات قضية "بي ديدي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:02

عز الدين: المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
08:32

وزيرة البيئة تفقدت مخيمات النازحين في عرسال: الضرر البيئي ممتد على كل مساحة بلدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
أخبار لبنان
14:43

رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
14:21

الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:12

توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:46

تدابير سير من مفرق عمشيت وصولًا إلى المدفون اعتبارًا من مساء اليوم بسبب أعمال تخطيط

LBCI
أخبار لبنان
14:00

الـLBCI في نبع الوزاني على حدود الغجر المحتلة: شريان حياة جديد للقرى الحدودية

LBCI
خبر عاجل
09:09

المبعوث الاميركي توم براك في منتدى حوار المنامة: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان ومن غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل

LBCI
صحف اليوم
01:28

الأنباء الكويتية: مصادر ديبلوماسية أميركية رفيعة تقول ان لبنان ضيع فرصة الحل

LBCI
أخبار لبنان
14:08

تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
منوعات
06:20

استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More