في اسبانيا... تفكيك شبكة دولية لتهريب "غاز الضحك"!

أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة الماضي تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب أكسيد النيتروس المعروف باسم "غاز الضحك" إضافة إلى السجائر المهرية.



وأفادت الشرطة في بيان لها أن الضباط صادروا 5,184 ليترا من أكسيد النيتروس من مستودع ومنزل المالك المشتبه به للشاحنات التي تستخدمها الشبكة لنقل المواد المهربة في مقاطعة ملقا الجنوبية.



وأضاف البيان أن الشرطة ضبطت أيضا أكثر من 2,5 مليون سيجارة مهربة من شاحنة في مقاطعة أليكانتي الشرقية أثناء تفريغ أفراد الشبكة للشحنة، وألقت القبض على 7 أفراد.



وأشارت السلطات الاسبانية إلى أن الشبكة المكونة من مواطنين إسبان ومن أوروبا الشرقية، استخدموا شحنات بضائع شرعية من أجل ادخال أكسيد النيتروس والسجائر المهربة إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.



ويستخدم أكسيد النيتروس طبيا كمخدر في طب الأسنان، لكن شاع استنشاقه مؤخرا وخاصة في أوساط الشبان كونه يولد شعورا بالانتشاء والاسترخاء والانفصال عن الواقع.



وحذّر الأطباء من أن إساءة استخدامه قد تسبب ضررا للجهاز العصبي والوفاة في حالة الإفراط باستنشاقه.



المصدر: فرانس برس