استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

استضافت كاتدرائية نوتردام أول حفل زفاف لها منذ 30 عامًا، حيث تزوج نجارٌ ساعد في إعادة بناء الكاتدرائية بعد احتراقها منذ حوالي 5 سنوات من خطيبته تحت قبوها القوطية المُرممة حديثًا.



وتبادل مارتن لورينتز، البالغ من العمر 29 عامًا، وهو حرفي أمضى ثلاث سنوات في إعادة بناء الهيكل الخشبي للكاتدرائية الذي يعود إلى العصور الوسطى، عهود الزواج مع زوجته الحالية، جايد، في 25 تشرين الأول داخل المعلم الباريسي التاريخي، وهو أول زواج يُعقد هناك منذ عام 1995.



ووافق رئيس أساقفة باريس، لوران أولريش، على إقامة الحفل كاستثناء لمرة واحدة، ومنح إذنًا خاصًا تكريمًا للعمال الذين ساعدوا في إعادة إحياء هذه التحفة الفنية التي تعود إلى القرن الثاني عشر.



وحضر الحفل حوالي 500 شخص، معظمهم من الحرفيين والمهندسين والمرممين الذين شاركوا في جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد حريق عام 2019 الذي دمر سقف نوتردام وبرجها.



وتُعدّ حفلات الزفاف في نوتردام نادرة للغاية، نظراً لأن الكاتدرائية ليست كنيسة أبرشية، ولا تُقام فيها عادةً طقوس الأسرار المقدسة للأزواج.