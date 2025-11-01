نزهة تنتهي بكارثة... امرأة تهاجم عائلة على الطريق بشكل صادم وفيديو يوثّق اللحظة!

التقطت كاميرات مُثبّتة داخل سيارة، امرأة تقوم بتوجيه مسدس نحو عائلة كانت تتنزه مع كلبها.

وأظهر المقطع إزميرالدا كروز وهي تنطلق بسرعة في شارع سكني بسيارة رياضية زرقاء كهربائية.

وتوقفت كروز في الشارع وبدأت بتشغيل محركها عندما رأت زوجين يتنزهان مع كلبهما في الطريق، فأسرعت وانحرفت حول الرجل وكلبه.

ثم شوهدت وهي تخرج من سيارتها وهي تحمل مسدسًا في يدها. اقترب الرجل وكلبه منها، فبدأت بالصراخ عليهما.

ولم يتضح ما قالته كروز للزوجين، لكنها بدت وكأنها توجّه الشتائم للعائلة وتسخر منها، وقالت: "لا تركضوا أمام سيارتي اللعينة!".

وألقت الشرطة القبض على كروز بتهمة الاعتداء المشدد بثلاث تهم، منها الاعتداء بسلاح مميت، وصادرت الشرطة لاحقًا السلاح الناري من منزلها.

ووُضعت كروز في سجن مقاطعة لي يوم الأحد الماضي، وأُطلق سراحها في اليوم التالي بكفالة قدرها 15 ألف دولار، منها 5 آلاف دولار عن كل تهمة من التهم الموجهة إليها، تمهيداً لمحاكمتها في 24 تشرين الثاني المقبل.

