انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة

أعلنت أجهزة الإنقاذ الجبلية الإيطالية وفاة خمسة متسلقين ألمان السبت، بينهم شابة تبلغ 17 عاما، في انهيار ثلجي قرب قمة سيما فيرتانا في ترينتينو-ألتو أديجي في شمال إيطاليا.

وبسحب المعلومات، فقد وقع الانهيار الثلجي في وقت مبكر من بعد الظهر، وطال مجموعتين من المتسلقين الألمان كانوا يتسلّقون سلسلة جبال أورتليس في شمال إيطاليا بالقرب من الحدود السويسرية.

وأفادت أجهزة الإنقاذ الجبلية الإيطالية بأنّ "المجموعة الأولى المؤلفة من ثلاثة أشخاص، دُفنت بالكامل تحت الثلج"، مشيرة إلى أنّ المتسلقين الثلاثة لقوا مصرعهم.

أما في المجموعة الثانية المؤلفة من أربعة أشخاص، فنجا متسلقان تمكنا من الاحتماء.

وعُثر صباح الأحد على جثتي آخر شخصين مفقودين، وهما أب وابنته البالغة 17 عاما، بحسب أجهزة الإنقاذ الجبلية الإيطالية. وكانت الأحوال الجوية المتدهورة عرقلت عملية البحث عنهما.

وأوضحت أجهزة الإنقاذ أنّ الشخصين "جرفتهما الثلوج إلى أسفل الوادي حيث وقع الانهيار الثلجي".

وكالة فرانس برس