الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!

منوعات
2025-11-02 | 14:20
الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!
الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!

انتقل الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون رسميًا إلى منزلهما الجديد "فورست لودج" ( (Forest Lodgeفي ويندسور، برفقة أطفالهما الثلاثة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وجاء انتقال أمير وأميرة ويلز مع أولادهما الأمير جورج (12 عامًا) والأميرة شارلوت (10 أعوام) والأمير لويس (7 أعوام) خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي، بعد أشهر من التحضيرات.

وكان المتحدث باسم قصر كنسينغتون قد أعلن في شهر آب الماضي عن نية العائلة الملكية الانتقال إلى منزل جديد، قائلًا في بيان: "ستنتقل عائلة ويلز إلى منزل جديد في وقت لاحق من هذا العام".

ويُعد المنزل الجديد، وهو قصر جورجي فاخر يقع في حديقة ويندسور الكبرى (Windsor Great Park)، من أبرز العقارات التاريخية في المنطقة، وتُقدّر قيمته بنحو 21 مليون دولار.

يضم القصر ثماني غرف نوم، ويقع على مسافة قصيرة من منزل العائلة السابق "أديلايد كوتيدج" (Adelaide Cottage) الذي كان يضم أربع غرف نوم فقط، كما أنه أقرب إلى منزل والدي كيت، كارول وميخائيل ميدلتون، اللذين يقدّمان المساعدة في رعاية الأطفال الثلاثة.

ويُنظر إلى هذا الانتقال كخطوة جديدة للعائلة الملكية نحو حياة أكثر هدوءًا واستقرارًا في الريف البريطاني، بعيدًا عن صخب لندن.

