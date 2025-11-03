الأخبار
2025-11-03
مذيعة أجنبية في دائرة الاتهام والضحية والدتها... &quot;كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء&quot;
مذيعة أجنبية في دائرة الاتهام والضحية والدتها... "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء"

ألقت الشرطة في ولاية كانساس الأميركية القبض على المذيعة السابقة في قناة "فوكس" أنجيلين موك (47 عاماً)، بتهمة قتل والدتها المسنّة البالغة من العمر 80 عاماً، بعد العثور عليها مطعونة حتى الموت في منزلها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت شرطة ويتشيتا إن عناصرها استجابوا لبلاغٍ عن حادث طعن قرابة الساعة الثامنة صباحاً، ليجدوا المذيعة السابقة واقفة خارج المنزل، فيما كانت والدتها أنيتا أيفرز ملقاة على السرير مصابة بطعنات عدة.

ونُقلت أيفرز إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة لاحقاً، بينما خضعت موك للعلاج من دون الكشف عن سبب إصابتها، قبل أن تُحتجز بتهمة القتل من الدرجة الأولى.

وبحسب صفحتها على "لينكد إن"، عملت موك كمذيعة ومراسلة في محطة "فوكس 2" بمدينة سانت لويس في ولاية ميزوري بين عامَي 2011 و2015.

وقالت جارة تدعى أليسا كاسترو، إنها شاهدت موك بعد الحادث مباشرة "مغطاة بالدماء"، وتقدّمت نحو سيارتها وهي تصرخ طالبة الاتصال بالشرطة. وأضافت: "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء، بدت خائفة جداً ومرتبكة، ثم هرعت إلى داخل المنزل مجدداً".

وأفاد زوج الضحية بأن أيفرز كانت تعمل معالجة نفسية واختصاصية علاقات أسرية في مركز استشارات بمدينة ويتشيتا.

وتُحتجز موك حالياً في سجن مقاطعة سيدجويك بكفالة قيمتها مليون دولار.

ويُذكر أن الأم والابنة كانتا تظهران في علاقة ودّية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت صورة الملف الشخصي للأم تُظهر ابنتها أثناء عملها مذيعة في بث مباشر، كما نُشرت لهما صور مشتركة مبتسمتين ومعانقتين بعضهما البعض.

ولا تزال دوافع الجريمة والظروف المحيطة بها قيد التحقيق، فيما رفضت الشرطة تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.
 

