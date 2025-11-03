الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مذيعة أجنبية في دائرة الاتهام والضحية والدتها... "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء"
منوعات
2025-11-03 | 09:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مذيعة أجنبية في دائرة الاتهام والضحية والدتها... "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء"
ألقت الشرطة في ولاية كانساس الأميركية القبض على المذيعة السابقة في قناة "فوكس" أنجيلين موك (47 عاماً)، بتهمة قتل والدتها المسنّة البالغة من العمر 80 عاماً، بعد العثور عليها مطعونة حتى الموت في منزلها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت شرطة ويتشيتا إن عناصرها استجابوا لبلاغٍ عن حادث طعن قرابة الساعة الثامنة صباحاً، ليجدوا المذيعة السابقة واقفة خارج المنزل، فيما كانت والدتها أنيتا أيفرز ملقاة على السرير مصابة بطعنات عدة.
ونُقلت أيفرز إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة لاحقاً، بينما خضعت موك للعلاج من دون الكشف عن سبب إصابتها، قبل أن تُحتجز بتهمة القتل من الدرجة الأولى.
وبحسب صفحتها على "لينكد إن"، عملت موك كمذيعة ومراسلة في محطة "فوكس 2" بمدينة سانت لويس في ولاية ميزوري بين عامَي 2011 و2015.
وقالت جارة تدعى أليسا كاسترو، إنها شاهدت موك بعد الحادث مباشرة "مغطاة بالدماء"، وتقدّمت نحو سيارتها وهي تصرخ طالبة الاتصال بالشرطة. وأضافت: "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء، بدت خائفة جداً ومرتبكة، ثم هرعت إلى داخل المنزل مجدداً".
وأفاد زوج الضحية بأن أيفرز كانت تعمل معالجة نفسية واختصاصية علاقات أسرية في مركز استشارات بمدينة ويتشيتا.
وتُحتجز موك حالياً في سجن مقاطعة سيدجويك بكفالة قيمتها مليون دولار.
ويُذكر أن الأم والابنة كانتا تظهران في علاقة ودّية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت صورة الملف الشخصي للأم تُظهر ابنتها أثناء عملها مذيعة في بث مباشر، كما نُشرت لهما صور مشتركة مبتسمتين ومعانقتين بعضهما البعض.
ولا تزال دوافع الجريمة والظروف المحيطة بها قيد التحقيق، فيما رفضت الشرطة تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.
منوعات
أجنبية
دائرة
الاتهام
والضحية
والدتها...
"كانت
يداها
وجسدها
مليئين
بالدماء"
التالي
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-03
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
منوعات
2025-10-03
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
0
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
منوعات
2025-10-29
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
0
أخبار دولية
2025-09-03
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
2025-09-03
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
0
أخبار دولية
2025-10-10
حماس وفصائل فلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
أخبار دولية
2025-10-10
حماس وفصائل فلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:19
في مشهد صادم ... حيتان الأوركا تهاجم قرشاً أبيض صغيراً وتقلبه رأساً على عقب (فيديو)
منوعات
10:19
في مشهد صادم ... حيتان الأوركا تهاجم قرشاً أبيض صغيراً وتقلبه رأساً على عقب (فيديو)
0
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
0
منوعات
14:20
الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!
منوعات
14:20
الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!
0
منوعات
2025-11-02
انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة
منوعات
2025-11-02
انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
0
أمن وقضاء
02:49
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
أمن وقضاء
02:49
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
0
أخبار لبنان
2025-10-31
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
2025-10-31
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
0
أمن وقضاء
04:27
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة
أمن وقضاء
04:27
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
0
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
0
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
2
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
3
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
4
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
5
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
6
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
7
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
8
حال الطقس
02:01
استقرار جوي مع احتمال زخات مطر محلي... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:01
استقرار جوي مع احتمال زخات مطر محلي... اليكم تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More