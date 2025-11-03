الأخبار
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
2025-11-03 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
انهار برجٌ تاريخي من العصور الوسطى في وسط العاصمة الإيطالية روما يوم الاثنين، أثناء أعمال ترميمه، مما أدى إلى إصابة أحد العمال بجروح خطيرة واحتجاز آخر تحت الأنقاض، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأظهرت لقطات مروّعة لحظة انهيار جزء من برج تورّي دي كونتي الواقع بالقرب من الكولوسيوم أمام أنظار السياح، حيث شوهد المارة المذهولون يبتعدون بسرعة بينما غطّت سحب الغبار المكان، وسمع دوي الحجارة المتساقطة بوضوح.
وأوضح رئيس منطقة لاتسيو، فرانشيسكو روكا، أن العامل الذي نُقل إلى المستشفى حالته ليست خطيرة، بينما أُصيب عاملان آخران بجروح طفيفة ورفضا تلقي العلاج في المستشفى.
وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد شهد البرج انهيارين متتاليين، وكان الانهيار الثاني أثناء محاولة رجال الإطفاء الوصول إلى العمال باستخدام سلالم مرتفعة.
ووقع الانهيار الأول قرابة منتصف النهار، ولم يسفر عن إصابات بين المارة، إذ إن المنطقة كانت مغلقة أمام الجمهور بسبب أعمال الترميم.
ويقع برج تورّي دي كونتي على شارع "فيا داي فوري إمبيريالي" الذي يربط بين ساحة "بيازا فينيسيا" ومسرح الكولوسيوم، وهو من أبرز المعالم في قلب روما.
ورغم أن المبنى لا يزال قائماً، إلا أنه تعرّض لأضرار داخلية جسيمة. وقد كان البرج يستخدم سابقاً كمقر إداري لبلدية روما، لكنه أُغلق منذ عام 2006 ويخضع حالياً لعملية ترميم تمتد لأربع سنوات كان من المقرر أن تنتهي العام المقبل.
وشُيّد البرج في أوائل القرن الثالث عشر على يد البابا إينوسنت الثالث لعائلته، وكان في الأصل ضعف ارتفاعه الحالي قبل أن يُخفّض حجمه عقب زلازل مدمّرة ضربت المنطقة في القرنين الرابع عشر والسابع عشر.
وقالت عاملة في محل لبيع المثلجات بالقرب من موقع الحادث، إنها سمعت صوتين مدويين متتاليين من جهة البرج، قبل أن ترى سحب الغبار تتصاعد في الأفق.
منوعات
صوتين
مدويين
متتاليين
تصاعد
الغبار"...
انهيار
تاريخي
التفاصيل
(فيديو)
0
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
0
أمن وقضاء
02:49
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
أمن وقضاء
02:49
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
0
أخبار لبنان
2025-10-31
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
2025-10-31
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
0
أمن وقضاء
04:27
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة
أمن وقضاء
04:27
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
0
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
0
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
1
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
2
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
3
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
4
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
5
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
6
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
7
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
8
حال الطقس
02:01
استقرار جوي مع احتمال زخات مطر محلي... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:01
استقرار جوي مع احتمال زخات مطر محلي... اليكم تفاصيل الطقس
