"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

2025-11-03 | 10:00
&quot;سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار&quot;... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

انهار برجٌ تاريخي من العصور الوسطى في وسط العاصمة الإيطالية روما يوم الاثنين، أثناء أعمال ترميمه، مما أدى إلى إصابة أحد العمال بجروح خطيرة واحتجاز آخر تحت الأنقاض، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهرت لقطات مروّعة لحظة انهيار جزء من برج تورّي دي كونتي الواقع بالقرب من الكولوسيوم أمام أنظار السياح، حيث شوهد المارة المذهولون يبتعدون بسرعة بينما غطّت سحب الغبار المكان، وسمع دوي الحجارة المتساقطة بوضوح.

وأوضح رئيس منطقة لاتسيو، فرانشيسكو روكا، أن العامل الذي نُقل إلى المستشفى حالته ليست خطيرة، بينما أُصيب عاملان آخران بجروح طفيفة ورفضا تلقي العلاج في المستشفى.

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد شهد البرج انهيارين متتاليين، وكان الانهيار الثاني أثناء محاولة رجال الإطفاء الوصول إلى العمال باستخدام سلالم مرتفعة.

ووقع الانهيار الأول قرابة منتصف النهار، ولم يسفر عن إصابات بين المارة، إذ إن المنطقة كانت مغلقة أمام الجمهور بسبب أعمال الترميم.

ويقع برج تورّي دي كونتي على شارع "فيا داي فوري إمبيريالي" الذي يربط بين ساحة "بيازا فينيسيا" ومسرح الكولوسيوم، وهو من أبرز المعالم في قلب روما.

ورغم أن المبنى لا يزال قائماً، إلا أنه تعرّض لأضرار داخلية جسيمة. وقد كان البرج يستخدم سابقاً كمقر إداري لبلدية روما، لكنه أُغلق منذ عام 2006 ويخضع حالياً لعملية ترميم تمتد لأربع سنوات كان من المقرر أن تنتهي العام المقبل.

وشُيّد البرج في أوائل القرن الثالث عشر على يد البابا إينوسنت الثالث لعائلته، وكان في الأصل ضعف ارتفاعه الحالي قبل أن يُخفّض حجمه عقب زلازل مدمّرة ضربت المنطقة في القرنين الرابع عشر والسابع عشر.

وقالت عاملة في محل لبيع المثلجات بالقرب من موقع الحادث، إنها سمعت صوتين مدويين متتاليين من جهة البرج، قبل أن ترى سحب الغبار تتصاعد في الأفق.
 
 

