في مشهد صادم ... حيتان الأوركا تهاجم قرشاً أبيض صغيراً وتقلبه رأساً على عقب (فيديو)

2025-11-03 | 10:19
في مشهد صادم ... حيتان الأوركا تهاجم قرشاً أبيض صغيراً وتقلبه رأساً على عقب (فيديو)
0min
في مشهد صادم ... حيتان الأوركا تهاجم قرشاً أبيض صغيراً وتقلبه رأساً على عقب (فيديو)

في مشهدٍ صادم، التُقطت على الكاميرا مجموعة من حيتان الأوركا المفترسة وهي تهاجم وتقتل أسماك قرش بيضاء صغيرة عبر قلبها رأساً على عقب في خليج كاليفورنيا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويُظهر الفيديو مجموعة مكوّنة من خمسة حيتان قاتلة متخصصة في صيد القروش، وهي تطارد سمكة قرش بيضاء شابة أصغر حجماً، قبل أن تنقلب على ظهرها لتُشلّ حركتها تماماً.

وفي غضون خمس دقائق فقط، قامت الحيتان باقتلاع كبد القرش الدهني الغني بالطاقة، وتبادلته فيما بينها كوجبة سريعة.

وأوضح علماء الأحياء البحرية أن هذه الحيلة — قلب الفريسة رأساً على عقب — تمكّن الأوركا من الوصول بسهولة إلى الكبد الدهني الذي يعدّ من أغنى أجزاء الجسم بالطاقة.

وقال عالم الأحياء البحرية إيريك هيغيرا ريفاس: "هذا السلوك يُظهر مدى ذكاء حيتان الأوركا وقدرتها على التفكير الاستراتيجي والتعلّم الاجتماعي المتقدّم."

وأضاف أن "تقنيات الصيد هذه تنتقل من جيلٍ إلى آخر داخل مجموعات الأوركا."
 

LBCI
منوعات
2025-09-17

بعد هجوم حيتان الأوركا على اليخوت السياحية... خبراء يكشفون: سلوكها ليس عدوانيا وهذه الحقيقة الصادمة

LBCI
منوعات
2025-09-21

في مشهد صادم... رجل آلي يفتتح اليوبيل الفضي للموركس دور وهذا ما قاله (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-01

نزهة تنتهي بكارثة... امرأة تهاجم عائلة على الطريق بشكل صادم وفيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
منوعات
09:39

مذيعة أجنبية في دائرة الاتهام والضحية والدتها... "كانت يداها وجسدها مليئين بالدماء"

LBCI
منوعات
14:20

الأمير وليام وكيت ميدلتون ينتقلان إلى منزل ريفي جديد... قيمته تتجاوز الـ20 مليون دولار!

LBCI
منوعات
2025-11-02

انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
أمن وقضاء
02:49

توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

LBCI
أمن وقضاء
04:27

الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة

LBCI
اقتصاد
06:50

جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:06

ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

LBCI
أخبار دولية
00:47

ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
خبر عاجل
10:40

معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
موضة وجمال
14:00

سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

LBCI
حال الطقس
02:01

استقرار جوي مع احتمال زخات مطر محلي... اليكم تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
