انهيار جليدي بالهيمالايا في النيبال... ومقتل 3 وفقدان 8 متسلقين

قالت الشرطة في نيبال اليوم الاثنين إن ثلاثة متسلقين أحدهم أجنبي لقوا حتفهم وبقي ثمانية آخرون في عداد المفقودين بعد تعرض مجموعة من المتسلقين لانهيار جليدي على جبل بمنطقة الهيمالايا.



وقال مسؤول الشرطة جيان كومار ماهاتو لرويترز إن هناك خمسة أجانب من بين المفقودين على جبل يالونج ري هيمال، الذي يبلغ ارتفاعه 5630 مترا في منطقة دولاخا شمال شرقي كاتمندو.

ولم يُكشف عن جنسيات الأجنبي الذي لقي حتفه أو المفقودين الأجانب حتى الآن.



وقال ماهاتو إنه جرى إجلاء أربعة متسلقين مصابين إلى قرية قريبة، وإن عمليات البحث عن المتسلقين المفقودين، بما في ذلك باستخدام طائرة هليكوبتر، لا تزال جارية.





