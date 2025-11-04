تعرضت لحادث مرعب ودخلت في غيبوبة... امرأة تروي قصتها المؤثرة :"أعتقد أن هاتفي أنقذ حياتي"

كانت كلاريس كاميرون، البالغة من العمر 24 عامًا، في طريقها إلى منزل صديقتها عندما زُعم أن سائقًا آخر كان يسير في الاتجاه المعاكس دهسها في 20 أيار 2025.

وقالت كاميرون إنها انحرفت عن الطريق بالقرب من كانتربري في كينت، في محاولة لتجنب سائق آخر، مما أدى إلى إصابتها بجروح مروعة.

وأصيبت المرأة وهي أم لطفلة واحدة، بكسر في الرقبة والساق والذراع والكاحل والقدم والحوض، وسحق في الأضلاع، بالإضافة إلى جروح قطعية في الكبد والكلى والقلب.

كما أصيبت بأربع سكتات دماغية، واحتاجت إلى نقل دم طارئ قبل أن تُنقل إلى المستشفى وتدخل في غيبوبة لمدة سبعة أسابيع.

وأُبلغت عائلة كلاريس أن تلف الدماغ الذي لحق بها كان "مدمرًا"، ومن المرجح أن يكون له تأثير مدى الحياة.

وكان هاتفها الآيفون هو الذي اكتشف تعرضها لحادث، وأبلغ خدمات الطوارئ التي وجدتها فاقدة للوعي في سيارتها.

وقالت: "أعتقد أن هاتفي أنقذ حياتي. كان من الممكن أن أبقى مستلقية هناك لساعات لو لم يتصلوا بالشرطة".

وتابعت كاميرون: "كان من الممكن أن أموت بسهولة. عندما تعافيت، قيل لي إنني لن أعيش باستقلالية مرة أخرى أو أعتني بابنتي الصغيرة، لقد غيّر هذا حياتي تمامًا. لن أعود كما كنت أبدًا".

وبعد أن دخلت في غيبوبة لمدة شهرين، خضعت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا لعلاج طبيعي مكثّف، حيث تعلمت المشي والتحدث مرة أخرى، ثم خضعت لاحقًا لعملية ثقب القصبة الهوائية، بالإضافة إلى تسع عمليات جراحية لعلاج إصاباتها البالغة.

