وجبة طعام أفسدت رحلته... راكب يتعرض لموقف صادم على متن إحدى الطائرات وهذه قصته!

كشف رجل في منشور عبر موقع "ريديت" أنه تعرّض لموقف صادم على متن إحدى الطائرات، حيث وصفه أحد الركاب بـ"الوقح" لأنه تناول وجبته فور وصولها.

وقال الرجل إنه كان قد طلب مسبقًا "وجبة خاصة" لكونه نباتيًا، فقُدّم له الطعام قبل معظم الركاب الآخرين.

وكتب: "في معظم الرحلات الجوية، تُحضر المضيفة الوجبات الخاصة أولًا ثم تبدأ بتقديم الوجبات المعتادة للبقية".

وكان الرجل جالسًا بجانب شخص آخر وبدأ بتناول وجبته فور وصولها، لكنه فوجئ عندما وجد زميله في المقعد مستاءً من تصرفه.

وتابع: "في رحلتي الأخيرة، جلس بجانبي شخص غريب تمامًا وقال لي إنني وقح وغير مراعٍ لمشاعر الآخرين لأنني بدأت بتناول طعامي النباتي قبل وصول وجبته".

وكشف الرجل أيضاً أن الراكب قال له إنه "أفسد رحلتهم" لأنه لم يلتزم بقاعدة الانتظار حتى يحصل جميع الجالسين في الصف على طعامهم.

