ديفيد بيكهام يحتفل بمنحه لقب "الفروسية الملكي" مع العائلة... وإطلالة نادرة لشقيقته فهل تشبهه؟ (فيديو)

احتفل نجم كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام مؤخرًا بمنحه لقب الفروسية الملكي (Knighthood)، تكريمًا لمسيرته الرياضية المميزة ومساهماته الخيرية، في حفل رسمي أُقيم في قلعة وندسور بحضور الملك تشارلز الثالث.

ويُعدّ بيكهام، البالغ من العمر 50 عامًا، من أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، إذ لعب 115 مباراة مع منتخب إنجلترا، ومثّل عددًا من أكبر الأندية في العالم، من بينها مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وفي تصريحات له عقب التكريم، قال بيكهام إن حصوله على هذا الشرف يُعتبر "أكثر لحظات حياته فخرًا"، مضيفًا: "إنه لشعور مذهل أن يقف فتى من شرق لندن هنا في قلعة وندسور، مكرّمًا من جلالة الملك، في واحدة من أهم وأعرق المؤسسات في العالم".

وشهدت المناسبة حضور أفراد عائلة بيكهام، الذين احتفلوا لاحقًا بهذا الحدث المميز في مطعم الشيف الشهير غوردون رامزي في حي تشيلسي بلندن.

وخلال الاحتفال، خطفت جوان بيكهام، شقيقة ديفيد، الأنظار بإطلالتها الأنيقة وفستانها المصنوع من الساتان بتصميم راقٍ، في ظهور وُصف بأنه "تحوّل لافت في مظهرها"، لتُشارك شقيقها فرحة التكريم في ليلةٍ مفعمة بالفخر العائلي والأناقة.