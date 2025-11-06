بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)

ووفقاً لصحيفة The Sun، فإن الخاتم الذي تتباهى به تبلغ قيمته نحو 236 ألف دولار أسترالي، وهو من نوع ألماس زمردي بثلاث قراريط مثبت على سوار بلاتيني فاخر.وصرّح نيل دوتا، المدير العام لشركة Angelic Diamonds، قائلاً: "خاتم زواج كانييه الجديد أكثر فخامة بكثير من خاتمه السابق الذي ارتداه خلال زواجه من كيم كارداشيان."لكن الجدل لم يتوقف عند أصابعها، إذ شبّه العديد من المتابعين إطلالة بيانكا بإحدى الشخصيات الكوميدية الأسترالية الشهيرة "كاث داي-نايت" من المسلسل الأسطوري Kath & Kim.وكتب أحد المعلقين مازحاً: "إنها نسخة جديدة من كاث داي-نايت… أيقونة الأناقة الأسترالية!"بينما ذهب أحد المتابعين إلى اقتراح أن بيانكا ربما كانت تحاول تقليد حفيدة "كاث" في مظهرها الجريء.