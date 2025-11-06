الأخبار
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
2025-11-06
أثارت بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب كانييه ويست، الجدل مجدداً بعدما ظهرت هذا الأسبوع في شوارع ملبورن برفقة عائلتها بإطلالة غير تقليدية لفتت الأنظار من جديد.
وجذبت العارضة البالغة من العمر 30 عاماً، والمعروفة بأسلوبها الجريء والمثير للجدل، الانتباه هذه المرة ليس بملابسها فقط، بل بشيء آخر تماماً، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ونشر حساب DeuxMoi، الشهير على إنستغرام، مجموعة من الصور لبيانكا خلال نزهتها، وطلب من المتابعين وصف إطلالتها الفريدة، لتتسلل العارضة والممثلة كارولين فريلاند إلى التعليقات متسائلة: "لماذا تبدو أصابعها غريبة في الصورة الأخيرة؟"
وأظهرت إحدى الصور أظهرت بيانكا وهي تستعرض يدها اليسرى المزينة بخاتم ماسي ضخم، لكن زاوية الصورة جعلت أصابعها تبدو قصيرة ورقيقة على نحو غريب، ما أثار تساؤلات عديدة.
ووفقاً لصحيفة The Sun، فإن الخاتم الذي تتباهى به تبلغ قيمته نحو 236 ألف دولار أسترالي، وهو من نوع ألماس زمردي بثلاث قراريط مثبت على سوار بلاتيني فاخر.
وصرّح نيل دوتا، المدير العام لشركة Angelic Diamonds، قائلاً: "خاتم زواج كانييه الجديد أكثر فخامة بكثير من خاتمه السابق الذي ارتداه خلال زواجه من كيم كارداشيان."
لكن الجدل لم يتوقف عند أصابعها، إذ شبّه العديد من المتابعين إطلالة بيانكا بإحدى الشخصيات الكوميدية الأسترالية الشهيرة "كاث داي-نايت" من المسلسل الأسطوري Kath & Kim.
وكتب أحد المعلقين مازحاً: "إنها نسخة جديدة من كاث داي-نايت… أيقونة الأناقة الأسترالية!"
بينما ذهب أحد المتابعين إلى اقتراح أن بيانكا ربما كانت تحاول تقليد حفيدة "كاث" في مظهرها الجريء.
