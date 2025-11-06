الأخبار
أنجبت من صديق ابنتها البالغ 14 سنة... قصة صادمة وهذه تفاصيلها
منوعات
2025-11-06 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أنجبت من صديق ابنتها البالغ 14 سنة... قصة صادمة وهذه تفاصيلها
ألقت الشرطة في ولاية إلينوي القبض على روبين بولستون (43 عاماً) بعد أن اتُّهمت بإقامة علاقة غير قانونية مع صديق ابنتها البالغ 14 عاماً، وإنجاب طفل منه.
وبحسب التحقيقات، وُلد الطفل في كانون الثاني الماضي، وبعد تحاليل الحمض النووي تبيّن أن الفتى القاصر هو والد الطفل، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأوضحت السلطات أن بولستون كانت قد رافقت ابنتها وصديقها إلى حفلة مدرسية في أيار 2023، وبعد فترة قصيرة بدأت العلاقة غير المشروعة بينهما.
وحصلت الشرطة أيضاً على صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي من هاتف الفتى تُظهر بولستون معه، كما اكتشفت أنهما كانا يستخدمان هواتف بأسماء مزيفة لإخفاء هويتهما.
بدورها، أكدت المدعية العامة في المقاطعة أن بولستون هي من التقطت الصور بنفسها، وأنها حاولت إقناع الفتى بإخفاء ما حدث.
وتواجه بولستون حالياً أربع تهم جنائية تشمل الاعتداء الجنسي على قاصر وحيازة مواد إباحية، وقد تُسجن حتى 15 عاماً عن كل تهمة.
وهي محتجزة من دون كفالة بانتظار مثولها أمام المحكمة في 4 كانون الأول المقبل.
منوعات
ابنتها
البالغ
سنة...
صادمة
تفاصيلها
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
السابق
