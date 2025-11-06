الأخبار
نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة
منوعات
2025-11-06 | 09:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة
توفيت المؤثرة باربرا يانكافسكي، المعروفة بلقب “الباربي البشرية” بسبب خضوعها لعشرات عمليات التجميل، عن عمرٍ ناهز 31 عاماً.
ووُجدت المؤثرة، التي كانت تملك أكثر من 55 ألف متابع على إنستغرام و344 ألفاً على تيك توك، ميتة داخل منزلٍ في ساو باولو في الثاني من تشرين الثاني، وفق ما مقل موقع
دايلي ميل
.
ووفقاً لتقرير شرطة حصلت عليه شبكة CNN البرازيل، أفاد رجل يبلغ من العمر 51 عاماً بأنه كان مع يانكافسكي في ليلة وفاتها بعدما قام باستئجارها لـ"خدمات جنسية".
وقال الرجل، وهو محامٍ عام، إنهما استخدما مواد غير مشروعة خلال لقائهما، مضيفاً أنه لاحظ لاحقاً أن يانكافسكي توقفت عن الحركة بعد أن غفت، فاستدعى فرق الإسعاف، وحاول إنعاشها لمدة تسع دقائق قبل وصول الأطباء الذين أكدوا وفاتها في مكان الحادث.
وبحسب شرطة ولاية ساو باولو، وُجدت يانكافسكي مرتدية ملابس داخلية فقط، وكان على عينها اليسرى كدمة وعلى ظهرها آثار علامات.
وذكرت CNN البرازيل أن صديقة للمؤثرة قالت إن إصابة وجهها ناتجة عن انزلاق سابق وسقوطها.
وسُجلت وفاتها على أنها "وفاة مشبوهة"، فيما تنتظر السلطات نتائج التشريح الكامل، بما في ذلك اختبارات السموم، لتحديد سبب الوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن يانكافسكي لم تنشر أي محتوى جديد على حساباتها منذ أكثر من شهر قبل وفاتها.
وكانت قد خضعت لما لا يقل عن 27 عملية تجميل بتكلفة تجاوزت 56 ألف دولار للحصول على مظهر يشبه الدمى، شملت شفط الدهون من الرقبة والبطن والساقين، وعمليات تكبير للصدر والمؤخرة، ورفع الحاجبين، وخمس عمليات تجميل أنف.
وكان آخر منشور لها فيديو مع مؤثرة أخرى تُدعى Avós Da Razão في الأول من تشرين الأول.
ومنذ إعلان وفاتها، غمرت تعليقات الحزن والتعاطف منشوراتها الأخيرة، حيث عبّر معجبوها عن صدمتهم وحزنهم لرحيلها المفاجئ.
منوعات
مأساوية
لـ"الباربي
البشرية"...
مؤثرة
شهيرة
تُفارق
الحياة
غامضة
