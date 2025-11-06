وكانت قد خضعت لما لا يقل عن 27 عملية تجميل بتكلفة تجاوزت 56 ألف دولار للحصول على مظهر يشبه الدمى، شملت شفط الدهون من الرقبة والبطن والساقين، وعمليات تكبير للصدر والمؤخرة، ورفع الحاجبين، وخمس عمليات تجميل أنف.وكان آخر منشور لها فيديو مع مؤثرة أخرى تُدعى Avós Da Razão في الأول من تشرين الأول.ومنذ إعلان وفاتها، غمرت تعليقات الحزن والتعاطف منشوراتها الأخيرة، حيث عبّر معجبوها عن صدمتهم وحزنهم لرحيلها المفاجئ.