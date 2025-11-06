الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة

منوعات
2025-11-06 | 09:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نهاية مأساوية لـ&quot;الباربي البشرية&quot;... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة

توفيت المؤثرة باربرا يانكافسكي، المعروفة بلقب “الباربي البشرية” بسبب خضوعها لعشرات عمليات التجميل، عن عمرٍ ناهز 31 عاماً.

ووُجدت المؤثرة، التي كانت تملك أكثر من 55 ألف متابع على إنستغرام و344 ألفاً على تيك توك، ميتة داخل منزلٍ في ساو باولو في الثاني من تشرين الثاني، وفق ما مقل موقع دايلي ميل.

ووفقاً لتقرير شرطة حصلت عليه شبكة CNN البرازيل، أفاد رجل يبلغ من العمر 51 عاماً بأنه كان مع يانكافسكي في ليلة وفاتها بعدما قام باستئجارها لـ"خدمات جنسية".

وقال الرجل، وهو محامٍ عام، إنهما استخدما مواد غير مشروعة خلال لقائهما، مضيفاً أنه لاحظ لاحقاً أن يانكافسكي توقفت عن الحركة بعد أن غفت، فاستدعى فرق الإسعاف، وحاول إنعاشها لمدة تسع دقائق قبل وصول الأطباء الذين أكدوا وفاتها في مكان الحادث.

وبحسب شرطة ولاية ساو باولو، وُجدت يانكافسكي مرتدية ملابس داخلية فقط، وكان على عينها اليسرى كدمة وعلى ظهرها آثار علامات.

وذكرت CNN البرازيل أن صديقة للمؤثرة قالت إن إصابة وجهها ناتجة عن انزلاق سابق وسقوطها.

وسُجلت وفاتها على أنها "وفاة مشبوهة"، فيما تنتظر السلطات نتائج التشريح الكامل، بما في ذلك اختبارات السموم، لتحديد سبب الوفاة.

وأشارت التقارير إلى أن يانكافسكي لم تنشر أي محتوى جديد على حساباتها منذ أكثر من شهر قبل وفاتها.
 


وكانت قد خضعت لما لا يقل عن 27 عملية تجميل بتكلفة تجاوزت 56 ألف دولار للحصول على مظهر يشبه الدمى، شملت شفط الدهون من الرقبة والبطن والساقين، وعمليات تكبير للصدر والمؤخرة، ورفع الحاجبين، وخمس عمليات تجميل أنف.

وكان آخر منشور لها فيديو مع مؤثرة أخرى تُدعى Avós Da Razão في الأول من تشرين الأول.

ومنذ إعلان وفاتها، غمرت تعليقات الحزن والتعاطف منشوراتها الأخيرة، حيث عبّر معجبوها عن صدمتهم وحزنهم لرحيلها المفاجئ.

منوعات

مأساوية

لـ"الباربي

البشرية"...

مؤثرة

شهيرة

تُفارق

الحياة

غامضة

LBCI التالي
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
تلاعب بالمرضى وحقنهم بجرعات من المهدئات... ممرض يقتل 10 مرضى وهذا ما فعله بالآخرين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-29

"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-10-17

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

ترامب: نهاية حرب غزة ستعيد الحياة إلى طبيعتها في الشرق الأوسط

LBCI
منوعات
2025-10-03

"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:24

تعرّضت لأشنع أنواع التعذيب على يد أصدقائها لأنهم "لم يعودوا يحبونها"... وهكذا عثرت عليها الشرطة!

LBCI
منوعات
12:08

دبوس نابوليون يُعرض في مزاد جنيف... وسعره الخيالي يتخطى 200 ألف دولار!

LBCI
منوعات
09:25

في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)

LBCI
منوعات
06:38

أنجبت من صديق ابنتها البالغ 14 سنة... قصة صادمة وهذه تفاصيلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد

LBCI
فنّ
2025-09-22

خلال تعافيها من كورونا... كورتني كارداشيان تُفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتسريحة جريئة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-02

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
آخر الأخبار
08:13

الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي المسير والاستطلاعي في اجواء عدد من قرى قضاء صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More