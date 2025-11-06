دبوس نابوليون يُعرض في مزاد جنيف... وسعره الخيالي يتخطى 200 ألف دولار!

تستعد مدينة جنيف الأسبوع المقبل لاستضافة مزاد استثنائي تنظّمه دار "سوذبيز" ضمن فعاليات أسبوع المنتجات الفاخرة، حيث سيتم عرض مجوهرات نادرة تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين اليوروهات إلى جانب قطعة تاريخية لافتة، وهي "بروش" (أي دبوس) مرصّع بالألماس يعود للإمبراطور نابوليون بونابرت.

ويحمل هذا البروش رمزية خاصة، إذ يُعتقد أنه أُخذ كغنيمة من معركة واترلو الشهيرة، ليصبح اليوم واحدًا من أبرز المعروضات في المزاد المقرر في 11 تشرين الثاني الجاري.

وكان هذا البروش الذي خُمِّنَ سعره بما بين 130 ألف يورو و220 ألفا، ضمن المتعلقات الشخصية التي اضطر الإمبراطور إلى التخلي عنها أثناء فراره من الجنود البريطانيين والبروسيين بعد المعركة الشهيرة.

وتتوسط البروش الدائري الذي يبلغ قطره نحو 45 ملّيمترا ماسة بيضوية كبيرة من عيار 13,04 قيراطا، محاطة بنحو مئة ماسة قديمة مقصوصة في المنجم، بأشكال وأحجام مختلفة، مرتبة في صفّين.

ووفقا لدار المزادات، فقد صُنعت هذه القطعة الفريدة لنابوليون بحدود العام 1810، "ربما لتزيين قبعته العريضة في المناسبات الخاصة".

وقُدِّمَ البروش لاحقا مع قطع أخرى إلى ملك بروسيا فريدريك وليام الثالث كغنيمة حرب في 21 حزيران 1815، بعد ثلاثة أيام فقط من معركة واترلو.

وكالة فرانس برس