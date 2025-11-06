الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعرّضت لأشنع أنواع التعذيب على يد أصدقائها لأنهم "لم يعودوا يحبونها"... وهكذا عثرت عليها الشرطة!

منوعات
2025-11-06 | 12:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعرّضت لأشنع أنواع التعذيب على يد أصدقائها لأنهم &quot;لم يعودوا يحبونها&quot;... وهكذا عثرت عليها الشرطة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تعرّضت لأشنع أنواع التعذيب على يد أصدقائها لأنهم "لم يعودوا يحبونها"... وهكذا عثرت عليها الشرطة!

في حادثة مروّعة هزّت ولاية تكساس الأميركية، أعلنت شرطة أوستن عن إنقاذ امرأة احتُجزت عارية النصف، وتعرّضت للتعذيب والتجويع لشهور في فناء منزل، بعد تلقي بلاغ من أحد الجيران سمع صراخها وهي تستغيث طلباً للمساعدة.

وأوضحت السلطات أنّ عناصر الشرطة هرعوا إلى المنزل الواقع في جنوب المدينة في 30 تشرين الأول، حيث عثروا على المرأة مقيّدة بسلاسل معدنية إلى جهاز رياضي ومصابة بجروح بالغة، فيما كانت عارية من الخصر إلى الأسفل وغير قادرة على الحركة.

ولصعوبة فكّ القيود، استعانت الشرطة بوحدة الإطفاء لقصّ المعدن باستخدام أدوات خاصة، قبل نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت التحقيقات الأولية بأنّ الضحية كانت صديقة لإحدى الموقوفات وتُدعى ميشيل غارسيا، لكن المجموعة المكوّنة من خمسة أشخاص قررت لاحقاً احتجازها وتعذيبها لأنهم "لم يعودوا يحبونها".

وأشارت التقارير إلى أنها كانت تُضرب كلّما حاولت الهرب، وتُجبر على العيش في الهواء الطلق لأيام طويلة، وتتلقى وجبة طعام واحدة فقط في اليوم.

كما كشف المحققون أنّ الموقوفين أطلقوا عليها النار باستخدام بنادق هوائية (BB guns) وحرموها من الطعام والماء، في واحدة من أبشع قضايا التعذيب التي تشهدها الولاية.

وتم توقيف خمسة مشتبه فيهم على خلفية القضية، فيما تواصل الشرطة التحقيق لمعرفة مدة احتجاز الضحية والدوافع الكاملة وراء الجريمة.

آخر الأخبار

منوعات

العثور

امرأة

جريمة

سلاسل

تكساس

أميركا

أصدقاء

فناء

منزل

تعذيب

شرطة

تحقيق.

LBCI التالي
بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)
تلاعب بالمرضى وحقنهم بجرعات من المهدئات... ممرض يقتل 10 مرضى وهذا ما فعله بالآخرين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-10-29

"ظننتُ أنني أفقد عقلي"... الأطباء اشتبهوا بتعاطيه المخدرات ثم أصيبوا بصدمة: "عثروا عليها حيّة داخل أذني!"

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

روسيا تنسحب من معاهدة أوروبية ضد التعذيب

LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

تاس: بوتين يقدم مشروع قانون للإنسحاب من الإتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

تعرض للسرقة وعُثر عليه مرميًا إلى جانب أحد المستشفيات في زحلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:44

دراسة تكشف السلالات الأكثر عرضة لسرطان قاتل في الكلاب... وهذه أخطرها!

LBCI
منوعات
12:08

دبوس نابوليون يُعرض في مزاد جنيف... وسعره الخيالي يتخطى 200 ألف دولار!

LBCI
منوعات
09:44

نهاية مأساوية لـ"الباربي البشرية"... مؤثرة شهيرة تُفارق الحياة في ظروف غامضة

LBCI
منوعات
09:25

في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
14:31

"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701

LBCI
خبر عاجل
12:26

رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم

LBCI
أخبار دولية
2025-10-16

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More