دراسة تكشف السلالات الأكثر عرضة لسرطان قاتل في الكلاب... وهذه أخطرها!

كشفت دراسة جديدة عن سلالات الكلاب الأكثر عرضة للإصابة بنوع شرس من السرطان، يُعرف باسم السرطان الوعائي الدموي (Hemangiosarcoma)، وهو مرض سريع النمو وغالبًا ما يكون قاتلًا.

بحسب الدراسة التي أجراها أطباء بيطريون من الكلية الملكية البيطرية في بريطانيا وشملت أكثر من مليون كلب، تبين أن خطر الإصابة بهذا السرطان يعتمد بشكل كبير على سلالة الكلب.



وتصدّرت سلالة دوغ دو بوردو (Dogue de Bordeaux) قائمة السلالات الأكثر عرضة للإصابة، تلتها فلات كوتد ريتريفر، الراعي الألماني (German Shepherd)، والفيزلا الهنغارية (Hungarian Vizsla).

إليكم أكثر السلالات عرضة للإصابة:

دوغ دو بوردو – أكثر عرضة بـ9.5 مرات

فلات كوتد ريتريفر – 8.3 مرات

الراعي الألماني – 6.3 مرات

الفيزلا الهنغارية – 5.5 مرات

بوكسر – 3.6 مرات

روتوايلر – 3.1 مرات

بيغل – 2.4 مرات

لورتشر – 2.2 مرات

غولدن ريتريفر – 1.9 مرات

لابرادور ريتريفر – 1.4 مرات

أما السلالات الأقل عرضة للإصابة فهي:

يوركشاير تيرير، تشيهواهوا، لهاسا أبسو، بوردر تيرير، جاك راسل، كافاليير كينغ تشارلز سبانييل، غريهاوند، ويست هايلاند وايت تيرير، كوكابو، وإنغليش سبيرنغر سبانييل.

وأشار الدكتور جورجي باري، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن هذا النوع من السرطان يصعب تشخيصه بسرعة في العيادات البيطرية، وغالبًا ما يعاني الكلب المصاب من تدهور مفاجئ في حالته الصحية، ما يجعل اتخاذ القرار بشأن العلاج أمرًا مؤلمًا لأصحابه.

وأكد باري أن النتائج الجديدة ستساعد الأطباء البيطريين في تشخيص أسرع وأكثر دقة وتقديم رعاية أفضل للحيوانات المعرضة لهذا النوع من السرطان.