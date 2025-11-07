الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أول تريليونير في التاريخ؟"... مساهمو تسلا يوافقون على مكافأة ضخمة لإيلون ماسك تحت هذه الشروط

منوعات
2025-11-07 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أول تريليونير في التاريخ؟&quot;... مساهمو تسلا يوافقون على مكافأة ضخمة لإيلون ماسك تحت هذه الشروط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"أول تريليونير في التاريخ؟"... مساهمو تسلا يوافقون على مكافأة ضخمة لإيلون ماسك تحت هذه الشروط

صوّت مساهمو شركة تسلا بالموافقة على خطة تعويض خيالية لإيلون ماسك قد تجعله أول تريليونير في العالم.

وفي يوم الخميس 6 تشرين الأول، وافق نحو 75% من مساهمي تسلا على خطة رواتب ومكافآت تتجاوز قيمتها تريليون دولار للرئيس التنفيذي للشركة البالغ من العمر 54 عاماً، بحسب ما نقلته CNBC وBusiness Insider.

لكن ماسك لن يحصل على هذا المبلغ فوراً، إذ تشترط الخطة تحقيق مجموعة من الأهداف التجارية الكبرى للشركة، وفق ما نقل موقع بيبول.

وبحسب Business Insider، يتعيّن على ماسك أن يرفع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 8.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، ويبيع 12 مليون سيارة سنوياً، ويُطلق مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) ومليون روبوت بشري.

كما تنص الاتفاقية على أن ماسك يجب أن يبقى رئيساً تنفيذياً لتسلا لمدة 7 سنوات ونصف ليبدأ بالحصول على أي أسهم من الخطة الجديدة، مع السماح له في الوقت نفسه بمتابعة أدواره التنفيذية في شركاته الأخرى مثل SpaceX وXAI، وفقاً لشبكة NBC News.

وبعد إعلان الموافقة على الخطة، احتفل ماسك على المسرح خلال اجتماع المساهمين في أوستن – تكساس، حيث ظهر وهو يرقص بجانب مجموعة من الروبوتات.

وقال على المسرح: "أُقدّر هذا بشدّة، شكراً للجميع. ما نحن على وشك الانطلاق نحوه ليس مجرد فصل جديد في مستقبل تسلا، بل كتاب جديد بالكامل."

ويُذكر أن ماسك هو بالفعل أغنى شخص في العالم بثروة تُقدَّر بنحو 461 مليار دولار، وفقاً لمؤشر Bloomberg Billionaires.

منوعات

تريليونير

التاريخ؟"...

مساهمو

يوافقون

مكافأة

لإيلون

الشروط

LBCI التالي
من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة
دراسة تكشف السلالات الأكثر عرضة لسرطان قاتل في الكلاب... وهذه أخطرها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-02

إيلون ماسك يقترب من بلوغ عتبة أول تريليونير في العالم

LBCI
أخبار دولية
2025-09-26

مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...

LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

ترامب يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:46

"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!

LBCI
منوعات
06:20

ذعر في المكتب البيضاوي... رجل ينهار على بعد أمتار من ترامب وسط ذهول الحاضرين (فيديو)

LBCI
منوعات
05:53

من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة

LBCI
منوعات
14:44

دراسة تكشف السلالات الأكثر عرضة لسرطان قاتل في الكلاب... وهذه أخطرها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:28

بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة

LBCI
صحف اليوم
00:20

مصادر لـ"اللواء": قيادة الجيش لن تخرج عن قرار السلطة السياسية المتخذ في حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
06:18

بري تابع ملف إعادة الإعمار مع وفد البنك الدولي وقدم شرحًا تفصيليًا بالأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

بايراقداريان تابعت مع السفير السعودي شؤونا مشتركة بين البلدين وفعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More