"أول تريليونير في التاريخ؟"... مساهمو تسلا يوافقون على مكافأة ضخمة لإيلون ماسك تحت هذه الشروط
منوعات
2025-11-07 | 05:38
مشاهدات عالية
2
min
"أول تريليونير في التاريخ؟"... مساهمو تسلا يوافقون على مكافأة ضخمة لإيلون ماسك تحت هذه الشروط
صوّت مساهمو شركة تسلا بالموافقة على خطة تعويض خيالية لإيلون ماسك قد تجعله أول تريليونير في العالم.
وفي يوم الخميس 6 تشرين الأول، وافق نحو 75% من مساهمي تسلا على خطة رواتب ومكافآت تتجاوز قيمتها تريليون دولار للرئيس التنفيذي للشركة البالغ من العمر 54 عاماً، بحسب ما نقلته CNBC وBusiness Insider.
لكن ماسك لن يحصل على هذا المبلغ فوراً، إذ تشترط الخطة تحقيق مجموعة من الأهداف التجارية الكبرى للشركة، وفق ما نقل موقع
بيبول
.
وبحسب Business Insider، يتعيّن على ماسك أن يرفع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 8.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، ويبيع 12 مليون سيارة سنوياً، ويُطلق مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) ومليون روبوت بشري.
كما تنص الاتفاقية على أن ماسك يجب أن يبقى رئيساً تنفيذياً لتسلا لمدة 7 سنوات ونصف ليبدأ بالحصول على أي أسهم من الخطة الجديدة، مع السماح له في الوقت نفسه بمتابعة أدواره التنفيذية في شركاته الأخرى مثل SpaceX وXAI، وفقاً لشبكة NBC News.
وبعد إعلان الموافقة على الخطة، احتفل ماسك على المسرح خلال اجتماع المساهمين في أوستن – تكساس، حيث ظهر وهو يرقص بجانب مجموعة من الروبوتات.
وقال على المسرح: "أُقدّر هذا بشدّة، شكراً للجميع. ما نحن على وشك الانطلاق نحوه ليس مجرد فصل جديد في مستقبل تسلا، بل كتاب جديد بالكامل."
ويُذكر أن ماسك هو بالفعل أغنى شخص في العالم بثروة تُقدَّر بنحو 461 مليار دولار، وفقاً لمؤشر Bloomberg Billionaires.
