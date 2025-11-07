الأخبار
من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة
منوعات
2025-11-07 | 05:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة
تحوّل يوم الزفاف المنتظر لزوجين في ولاية فرجينيا إلى كابوس حقيقي بعدما وصلا إلى قاعة الزفاف التي حجزاها ليكتشفا أنها مليئة بالنمل ومهجورة تقريباً، وبدون كهرباء أو ماء.
وكان العروسان ماغي ريد وتايلور سميثهارت كانا قد خطّطا لكل شيء بعناية، واختارت ريد مكاناً يُدعى Buttercups Home في مدينة بورتسموث لإقامة الزفاف في 11 تشرين الأول. وبعد توقيع العقد في نيسان 2024، دفعا 5000 دولار رسوم إيجار و750 دولاراً كعربون تأمين.
لكن عند وصولهما إلى المكان في عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالزفاف، تقول العروس إنها شعرت بأنها تعرّضت لعملية احتيال عندما وجدت إشعارات متأخرات بيع معلقة على الأبواب، والمكان بلا كهرباء أو مياه.
وأكدت ريد لموقع
People
أن "دفعت خمسة آلاف دولار لهذا المكان، ولم يردّ أحد على اتصالاتي"، وبعد انتظار دام ساعتين من دون أي تواصل مع أصحاب العقار، اكتشفت وصيفة الشرف أن باب القبو مفتوح ودخلت إلى الداخل بعد أن أكدت ريد أن العقد يخولها استخدام المكان بين 10 و13 تشرين الأول.
وتروي ريد أن المكان كان في حالة سيئة، واضطرت هي وفريقها إلى تنظيفه بالكامل بأنفسهم. وأوضحت أن "كل ما فعلوه هو تنظيف السجاد فقط، أما نحن فقمنا بإزالة القمامة من الإقامات السابقة".
ثم اكتشفت أن المكان يعجّ بالنمل في المطبخ والحمامات، وقد أتلف الحشرات الطعام المعدّ للزفاف. كما عثرت على غسيل متعفن في الغسالة وطعام متروك في المقلاة الهوائية، مضيفة أن الحديقة كانت مهملة ومليئة بالذباب، ووصفت صديقتها براندي باو الموقف بأنه "مرعب"، مشيرة إلى أن العروس كانت تخشى أن الزفاف قد لا يتم إطلاقاً.
ولم تتوقف المشاكل عند هذا الحد، ففي يوم الزفاف نفسه، اضطرّت العائلة إلى منع أشخاص غريبين من دخول المكان بعد أن تبيّن أن العقار معروض للبيع، إذ حضر بعض الزوّار بالخطأ ظنّاً أن اليوم هو موعد "المنزل المفتوح".
ورغم كل شيء، أكدت ريد أنها تمكّنت من إتمام الزفاف بنجاح مع العائلة والأصدقاء، قائلة: "كان يوماً مرعباً، لكننا في النهاية عشنا لحظات جميلة مع أحبّائنا، وهذا هو الأهم".
وأشارت العروس أيضاً إلى أن عرائس أخريات واجهن مشكلات مشابهة في المكان ذاته، وأنها لم تستردّ عربون التأمين لأن المالك اتهمها بـ"التعدي على الممتلكات".
من جانبه، نفى صاحب القاعة براندون فيغن معظم الاتهامات، قائلاً: "لم تُقطع الكهرباء أو المياه في أي وقت، ولم نتلقَّ أي بلاغ عن أعطال. كنت على متن طائرة وعندما وصلت إلى الإنترنت أرسلت رمز الدخول للعروس".
وأكد فيغن أن شركة تنظيف قامت بتهيئة المكان قبل وبعد الزفاف، وأنه لم يُبلّغ بأي مشكلة تتعلق بالحشرات، وأضاف معتذراً: "نحن نتفهّم أهمية حفلات الزفاف لضيوفنا، ونأسف بصدق لأن بعض الأزواج لم يحصلوا على التجربة التي تمنّوها".
كما أعلن أن العقار لم يعد يُستخدم لإقامة حفلات الزفاف بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الضيافة، مؤكداً أن هدفهم منذ البداية كان توفير مكان آمن ومميز وبسعر معقول للإقامات القصيرة.
منوعات
رعب...
بقاعة
موبوءة
و"منزل
للبيع"
التفاصيل
الصادمة
