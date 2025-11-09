الأخبار
لحظات ممتعة تحولت إلى مأساة... هذا ما عاشه السيّاح على أحد الشواطئ في إسبانيا

منوعات
2025-11-09 | 05:04
مشاهدات عالية
لحظات ممتعة تحولت إلى مأساة... هذا ما عاشه السيّاح على أحد الشواطئ في إسبانيا
0min
لحظات ممتعة تحولت إلى مأساة... هذا ما عاشه السيّاح على أحد الشواطئ في إسبانيا

توفيت امرأة وأُصيب 8 أشخاص في حادث مأساوي على أحد الشواطئ الساحلية في أسبانيا، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وأُعلن عن وفاة المرأة في مكان الحادث وتم نقل المصابين على الفور إلى مراكز صحية مختلفة قريبة، بما في ذلك مستشفى جامعة جزر الكناري، المستشفى الشمالي ومستشفى هوسبيتن بلفيو الجامعي.

وعانى المصابون بشكل رئيسي من إصابات ناتجة عن الاصطدام بالرصيف أو الصخور، بالإضافة إلى مضاعفات ناتجة عن السقوط في البحر. ولا يزال 3 منهم في حالة خطيرة، بعد إصابتهم بجروح في الساق والورك.

ويأتي هذا الحادث بعد أن اضطر السياح الذين كانوا يستمتعون بوقتهم إلى الركض بحثًا عن الأمان عندما اجتاحت موجة عملاقة الشاطئ فجأة.

وأطلقت حكومة جزر الكناري حملة توعية عامة واسعة النطاق في أعقاب الارتفاع المقلق في وفيات الغرق. وحث المسؤولون المحليون الناس في جزر الكناري على توخي الحذر بالقرب من البحر هذا الأسبوع بسبب الأمواج العالية والتيارات القوية.

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
أمن وقضاء
11:10

أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

