خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته

منوعات
2025-11-09 | 09:00
مشاهدات عالية
خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته

كان أولي، البالغ من العمر 11 عاما، يستمتع بمشاهدة عرض محلي للألعاب النارية في بينيغارن مع عائلته عندما سقطت إحدى الألعاب النارية نحو حشد الجماهير. 

وفي التفاصيل، أدرك أولي أن الألعاب النارية تتجه مباشرة نحو شقيقته ديزي البالغة من العمر عامين، فاندفع أمامها في محاولة منه لحمايتها، ثم طلب من أخيه الابتعاد عن الطريق.

واستقرت الألعاب النارية في قبعة معطف أولي وانفجرت. 

وقالت والدة أولي، شارلوت، إن ابنها قد أصيب بحروق في رقبته وأصابعه ورأسه نتيجة تعريض نفسه للخطر.

ونقلت شارلوت ابنها على الفور إلى مستشفى غرانج الجامعي في كوامبران، حيث كان الأطباء يتواصلون مع وحدة الحروق المتخصصة في مستشفى مورستون. 

وخرج أولي من المستشفى ولكنه تغيب عن المدرسة هذا الأسبوع بسبب إصاباته، وفق ما نقل موقع " ميرور" البريطاني.

وبينما قد تُشفى جروح أولي، إلا أن الأثر الذي تركه الحادث عليه وعلى عائلته سيبقى.

