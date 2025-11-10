الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
2025-11-10 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
وثّق فيديو مروّع لحظة اجتياح موجة عملاقة مجموعة من المتفرجين في جزيرة تنريفي الإسبانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين مع وصول مدٍّ بحري مفاجئ إلى سواحل الجزيرة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووقع الحادث يوم السبت في مدينة بويرتو دي لا كروز السياحية الواقعة شمال تنريفي، عندما اصطدمت موجة هائلة بالرصيف البحري وسط رياح عاتية وأحوال جوية خطرة اجتاحت الأرخبيل الإسباني.
كما أُصيب ستة سياح فرنسيين في حادث منفصل على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة في منطقة روكي دي لاس بوديغاس بعد أن باغتتهم موجة مماثلة.
وبحسب السلطات المحلية، فقد أسفرت العاصفة البحرية التي ضربت تنريفي نهاية الأسبوع عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين. ومن بين القتلى امرأة هولندية تبلغ من العمر 79 عاماً ورجل محلي في الـ43 من عمره.
كما عُثر خلال الليل على جثة رجل مجهول الهوية تطفو في البحر قرب شاطئ إل كابيثو في بلدية غرناديا جنوب غرب الجزيرة.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنه لم تَرِد أي تقارير عن إصابة أو وفاة مواطنين بريطانيين في الحادث.
وأوضحت فرق الطوارئ الإقليمية أن الحادث الأكثر خطورة وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر في بويرتو دي لا كروز، عندما جرفت موجة ضخمة مجموعة من الأشخاص إلى البحر.
وقالت فرق الإنقاذ في بيان: "توفيت امرأة وأُصيب تسعة أشخاص بعدما اجتاحتهم موجة قوية وألقت بهم في البحر. تولّت الشرطة المحلية والأشخاص الموجودون في الموقع إنقاذ الضحايا، لكن أحدهم أصيب بتوقف قلبي، ورغم جهود الإنعاش التي استمرت حتى وصول المسعفين، تم إعلان وفاته في المكان".
وأضاف البيان أن ثلاثة من المصابين التسعة نُقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وقد تراوحت إصاباتهم بين كسور في الفخذ والساق.
منوعات
الرعب"...
قاتلة
العشرات
جزيرة
إسبانية
شهيرة
(فيديو)
التالي
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-07
شاطىء شهير في سيدني يرسل مسيرات وهليكوبتر بعد هجوم قاتل من سمكة قرش
أخبار دولية
2025-09-07
شاطىء شهير في سيدني يرسل مسيرات وهليكوبتر بعد هجوم قاتل من سمكة قرش
0
فنّ
2025-09-29
"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)
فنّ
2025-09-29
"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)
0
منوعات
2025-10-02
طفلة في الثانية من عمرها تُختار كـ"إلهة حية" جديدة (فيديو)
منوعات
2025-10-02
طفلة في الثانية من عمرها تُختار كـ"إلهة حية" جديدة (فيديو)
0
فنّ
2025-10-13
نادين نسيب نجيم توجه رسالة حب لابنتها: "أنا فخورة جداً بها" (فيديو)
فنّ
2025-10-13
نادين نسيب نجيم توجه رسالة حب لابنتها: "أنا فخورة جداً بها" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:47
من البث المباشر إلى الإعدام... نجمة "تيك توك" مالية تُقتَل أمام الجمهور وهذا ما حصل
منوعات
07:47
من البث المباشر إلى الإعدام... نجمة "تيك توك" مالية تُقتَل أمام الجمهور وهذا ما حصل
0
منوعات
07:19
احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل
منوعات
07:19
احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل
0
منوعات
05:49
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
منوعات
05:49
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
0
منوعات
2025-11-09
خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته
منوعات
2025-11-09
خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:50
ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض اليوم في تتويج لعام مفصلي لسوريا
أخبار دولية
01:50
ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض اليوم في تتويج لعام مفصلي لسوريا
0
آخر الأخبار
10:18
الوكالة الوطنية: الطيران المسير يواصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية وكفرشيما وعرمون وخلدة
آخر الأخبار
10:18
الوكالة الوطنية: الطيران المسير يواصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية وكفرشيما وعرمون وخلدة
0
آخر الأخبار
02:41
الخارجية الإيرانية: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي وألا أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي
آخر الأخبار
02:41
الخارجية الإيرانية: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي وألا أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي
0
آخر الأخبار
03:26
الجيش الإسرائيلي: انطلاق مناورات زئير الأسد في الضفة الغربية والأغوار لمحاكاة سيناريوهات تصعيد مختلفة
آخر الأخبار
03:26
الجيش الإسرائيلي: انطلاق مناورات زئير الأسد في الضفة الغربية والأغوار لمحاكاة سيناريوهات تصعيد مختلفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
0
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
5
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
8
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More