"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)

منوعات
2025-11-10 | 05:49
مشاهدات عالية
2min
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب دهشة جماهير كرة القدم الأميركية بعد أن حلّق فوق ملعب "نورث ويست ستاديوم" قرب واشنطن على متن طائرة الرئاسة، قبل أن يحضر مباراة ديترويت لايونز ضد واشنطن كوماندزر يوم الأحد، حيث انضمّ إلى المعلّقين كيني ألبرت وجوناثان فيلمـا داخل مقصورة بث شبكة Fox خلال الربع الثالث من اللقاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبهذا، أصبح ترامب أول رئيس أميركي يشغل منصبه يحضر مباراة من الموسم العادي لدوري الـNFL منذ عام 1978، ووصل إلى الاستاد بطريقة استعراضية إذ حلّقت طائرته الرئاسية "إير فورس وان" على ارتفاع منخفض فوق المدرجات.


لكنّ حضوره قوبل بمزيج من التصفيق والاستهجان، إذ أطلق بعض المشجعين صيحات اعتراض من المقاعد القريبة من المقصورة الرئاسية.

وشارك ترامب في المباراة ضمن فعالية "تحية للخدمة" (Salute to Service)، وهي مبادرة دوري كرة القدم الأميركية السنوية التي تُقام قبل يوم المحاربين القدامى (11 تشرين الثاني).
 


وخلال الاستراحة بين الشوطين، أدّى ترامب مراسم أداء القسم لعدد من العسكريين الجدد، إلا أنه بدا مصدوماً للحظة بردّة فعل حماسية ومتناقضة من بعض الجماهير في الملعب الذي يتّسع لـ67 ألف متفرّج.

منوعات

رئاسي"...

ترامب

مباراة

أميركية

مسبوق

(فيديو)

