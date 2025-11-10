"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)

Air Force One flies over Northwest Stadium during the Washington Commanders vs Detroit Lions game! 🏈🇺🇸 pic.twitter.com/0pajnpc3bj
— Margo Martin (@MargoMartin47) November 9, 2025
Air Force One flies over Northwest Stadium during the Washington Commanders vs Detroit Lions game! 🏈🇺🇸 pic.twitter.com/0pajnpc3bj
President Trump arriving at the Washington Commanders vs Detroit Lions game in style.
This goes so hard.
pic.twitter.com/zRXR8fTSbu
— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 9, 2025
President Trump arriving at the Washington Commanders vs Detroit Lions game in style.
This goes so hard.
pic.twitter.com/zRXR8fTSbu