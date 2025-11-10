الأخبار
احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-10 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل
كانت حفلة عيد ميلاد كريس جينر السبعين صاخبة إلى درجة دفعت سكان بيفرلي هيلز للاتصال بالشرطة أكثر من مرة في الليلة نفسها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب موقع TMZ، فقد هرعت الشرطة إلى قصر جيف بيزوس ولورين سانشيز الذي تبلغ قيمته 165 مليون دولار مساء السبت، بعدما اشتكى الجيران من الضجيج الصادر عن الحفل الضخم الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد والدة عائلة كارداشيان الشهيرة.
ونقلت مصادر من داخل الحفل أن الموسيقى كانت "خارجة عن السيطرة"، خصوصاً خلال العرض الحيّ للنجم برونو مارس، الذي أشعل الأجواء وجعل الحاضرين في حالة من الحماس الشديد.
وتفرض قوانين ولاية كاليفورنيا قيوداً صارمة على الضوضاء في المناطق السكنية، خصوصاً في أحياء راقية مثل بيفرلي هيلز، حيث يُمنع إصدار أصوات مرتفعة بعد الساعة العاشرة ليلاً.
وأفادت التقارير بأن عناصر الشرطة تحدثوا مع طاقم الأمن وأصدروا تحذيراً رسمياً، لكن ذلك لم يكن نهاية التدخلات.
إذ عادت الشرطة لاحقاً بعد ورود بلاغ جديد يفيد بأن المنظمين وضعوا سياجاً من النباتات الاصطناعية لإغلاق الشارع أمام المنزل من دون تصريح رسمي، ما دفع السلطات إلى الأمر بإزالته فوراً في الوقت الذي كان فيه العشرات من النجوم يغادرون الحفل.
وأقيمت الحفلة الفاخرة بمناسبة عيد ميلاد كريس جينر السبعين، وجمعت قائمة مذهلة من نجوم هوليوود، بينهم أوبرا وينفري، ماريا كاري، أديل، ميغان ماركل والأمير هاري، باريس هيلتون، سنوب دوغ، ناومي واتس، نيسي ناش وسارة بولسون، وجميعهم تألقوا بإطلالات مستوحاة من أجواء أفلام جيمس بوند.
وبحسب مجلة People، لم يُسمح لكاميرات برنامج "The Kardashians" بالدخول إلى الحفل، ما جعله واحداً من المناسبات النادرة لعائلة كارداشيان التي لم تُصوَّر للبرنامج الواقعي.
منوعات
أسطوري
الجدل...
الشرطة
تقتحم
ميلاد
السبعين
التفاصيل
التالي
من البث المباشر إلى الإعدام... نجمة "تيك توك" مالية تُقتَل أمام الجمهور وهذا ما حصل
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
