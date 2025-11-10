الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من البث المباشر إلى الإعدام... نجمة "تيك توك" مالية تُقتَل أمام الجمهور وهذا ما حصل
منوعات
2025-11-10 | 07:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
من البث المباشر إلى الإعدام... نجمة "تيك توك" مالية تُقتَل أمام الجمهور وهذا ما حصل
قُتلت صانعة محتوى مالية شهيرة على تطبيق "تيك توك" تُدعى مريم سيسيه على يد مسلحين متطرفين بعد اختطافها وتنفيذ حكم الإعدام فيها أمام عائلتها، وذلك بعد أن اتهموها بـ"تصويرهم" و"التعاون مع الجيش المالي"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكانت مريم، التي يتابعها أكثر من 90 ألف شخص، تنشر مقاطع فيديو عن مدينة تونكا في منطقة تمبكتو شمال مالي، وتشتهر بدعمها العلني للجيش عبر ارتداء زيه العسكري في بعض مقاطعها.
ووفقاً لعائلتها، اختُطفت مريم في السادس من تشرين الثاني أثناء بث مباشر من مهرجان محلي، حين اقتادها مسلحون يُعتقد أنهم من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) .
وفي اليوم التالي، نُقلت على متن دراجة نارية إلى ساحة الاستقلال في تونكا، حيث تم إطلاق النار عليها علناً أمام السكان وعائلتها. وقال شقيقها إنه أُجبر على مشاهدة المشهد من بين الحشود.
وأكد مصدر أمني أن "مريم سيسيه أُعدمت في ساحة عامة على يد متطرفين اتهموها بتصويرهم لصالح الجيش المالي"، واصفاً الحادثة بأنها "عمل همجي". كما أدان مسؤول محلي الجريمة واعتبرها "فعلاً دنيئاً" يهدف إلى تخويف المدنيين ومنعهم من دعم القوات الحكومية علناً.
وأثارت الجريمة غضباً واسعاً في مالي، حيث تواجه البلاد تمرداً جهادياً متصاعداً منذ عام 2012. وتكافح السلطات العسكرية الحاكمة، التي استولت على الحكم بانقلابين عامي 2020 و2021، لوقف تمدد الجماعات المسلحة.
منوعات
المباشر
الإعدام...
"تيك
توك"
مالية
تُقتَل
الجمهور
احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-03
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
منوعات
2025-10-03
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
0
أمن وقضاء
2025-10-08
أمن الدولة: توقيف شخص استغل فتيات عبر تطبيق "تيك توك"
أمن وقضاء
2025-10-08
أمن الدولة: توقيف شخص استغل فتيات عبر تطبيق "تيك توك"
0
آخر الأخبار
2025-09-26
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
آخر الأخبار
2025-09-26
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى معاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك
0
أخبار دولية
2025-09-19
ترامب يبحث مع شي جين بينغ مصير "تيك توك"
أخبار دولية
2025-09-19
ترامب يبحث مع شي جين بينغ مصير "تيك توك"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:19
احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل
منوعات
07:19
احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل
0
منوعات
05:49
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
منوعات
05:49
"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)
0
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
0
منوعات
2025-11-09
خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته
منوعات
2025-11-09
خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:05
في مالي... خطف ناشطة على تيك توك وإعدامها علانية على يد جهاديين
أخبار دولية
01:05
في مالي... خطف ناشطة على تيك توك وإعدامها علانية على يد جهاديين
0
آخر الأخبار
09:41
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي غادر السجن بعدما أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنه
آخر الأخبار
09:41
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي غادر السجن بعدما أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنه
0
أخبار دولية
01:50
ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض اليوم في تتويج لعام مفصلي لسوريا
أخبار دولية
01:50
ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض اليوم في تتويج لعام مفصلي لسوريا
0
آخر الأخبار
10:18
الوكالة الوطنية: الطيران المسير يواصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية وكفرشيما وعرمون وخلدة
آخر الأخبار
10:18
الوكالة الوطنية: الطيران المسير يواصل طلعاته في أجواء بيروت والضاحية وكفرشيما وعرمون وخلدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
08:18
مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
أخبار لبنان
08:10
مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"
0
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:09
الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:06
عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
أخبار لبنان
06:29
الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا
0
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
أخبار لبنان
05:06
الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون
0
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
00:03
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
اسرار
23:45
أسرار الصحف 10-11-2025
5
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
خبر عاجل
23:41
استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
05:29
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
8
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
خبر عاجل
11:00
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More