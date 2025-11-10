الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لإظهار دعمهنّ لترامب... نساء يعتمدن على مظهر الـ"ماغا لوك": ما هو؟

منوعات
2025-11-10 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لإظهار دعمهنّ لترامب... نساء يعتمدن على مظهر الـ&quot;ماغا لوك&quot;: ما هو؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لإظهار دعمهنّ لترامب... نساء يعتمدن على مظهر الـ"ماغا لوك": ما هو؟

مع صعود حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، برزت مجموعة من النساء الجمهوريات الثريات وصاحبات النفوذ، اللواتي يعتمدن أسلوبا مميزا في المظهر أطلقت عليه وسائل الإعلام الأميركية "ماغا لوك" (أي إطلالة ماغا).

وعلى غرار نساء كثيرات في الدائرة المقربة من دونالد ترامب، تعكس المستشارة السياسية ميليسا راين لايفلي دعمها للرئيس الأميركي من خلال مظهرها الخارجي الذي يتميز بشعر أشقر طويل مموّج، ومكياج صارخ، وحقن تجميلية تبرز ملامحها.

وتقول لايفلي (40 عاما)، مؤسِسة "أميركا أولا"، وهي وكالة علاقات عامة تُقدّم خدمات ضد ثقافة الـ"ووك" (أي "اليقظة" حيال الإساءات العنصرية والتمييز)، "لطالما كان هذا مظهري. لقد وجدتُ المجموعة التي تشبهني".

وتتابع "الأمر يتعدى السياسة. إنه صداقات وعلاقات"، مضيفة إنّ "مظهر ماغا يظهر للآخرين أننا في الفريق نفسه"، بحسب وكالة فرانس برس.

تجمع هؤلاء النساء المحافظات من الجيل الجديد، وهنّ غالبا مسيحيات متدينات، بين القيم التقليدية والسعي وراء الطموح الشخصي.

وفي حين تتمسّك النساء اللواتي يعتمدن "ماغا لوك" بالقيم العائلية والمعتقدات الدينية، لا يخلو مظهرهنّ من الجرأة.

وهنّ يرتدين التنانير والفساتين، وغالبا ما يتركن شعرهنّ طويلا، ويمكن تمييزهنّ من خلال المكياج الكثيف الذي يعتمدنه ويشمل حواجب محددة بدقة، وتقنية تحديد ملامح الوجه باستخدام درجات فاتحة وداكنة. وتلجأ كثيرات لإجراء عمليات تجميل للخدود والشفاه والأنف.

منذ اغتيال تشارلي كيرك، أحد أبرز المؤثرين في حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" وحليف ترامب، في أيلول، تولّت أرملته إريكا قيادة مجموعته لتحفيز الشباب.

خلال مراسم لتكريم زوجها، مسحت ملكة جمال أريزونا السابقة البالغة 36 عاما، المكياج عن عينيها، وأشادت بالزواج المسيحي. واستشهدت بآية من العهد الجديد تأمر الزوجات بالخضوع لأزواجهن من أجل الحماية.

آخر الأخبار

منوعات

ماغا لوك

إظهار

دعم

دونالد ترامب

حركة

أميركا

عظيمة

نساء

مظهر

شعر أشقر

حقن تجميلية.

LBCI التالي
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
خلال عرض للألعاب النارية... إصابة خطيرة بانتظار طفل بعد محاولته حماية أخته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-10-25

ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"

LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": يظهر أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهناك حوالي 14000 حالة سرطان منها 8000 امرأة و6000 رجل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09

للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟

LBCI
رياضة
2025-10-31

بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهار فعالية تهديفية أكبر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

في حالة طبية نادرة... الأطباء يستخرجون كتلة شعر ضخمة من معدة فتاة عمرها 10 سنوات!

LBCI
منوعات
07:47

من البث المباشر إلى الإعدام... نجمة "تيك توك" مالية تُقتَل أمام الجمهور وهذا ما حصل

LBCI
منوعات
07:19

احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
05:49

"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-11-09

نزيه متى لـ"الأنباء" الكويتية: المفاوضات واجب وطني لابد منها لتحرير الأرض واستعادة السيادة

LBCI
صحف اليوم
2025-11-09

عقيص لـ"الشرق الأوسط": لا يحق لبري إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان

LBCI
صحف اليوم
2025-11-09

ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط": لا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر

LBCI
أخبار لبنان
13:25

منسقة الفريق القانونيّ للقذافي: الوجهة بعد الإخلاء لم تُقرر بعد لذلك لم نفصح عنها بعد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

القضاء جزء من قالب الحلوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترتيب العلاقة بين دمشق وتل أبيب تفاصيل مباحثات ترامب الشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مع اقتراب الزيارة البابوية... الطرقات تدخل سباق التأهيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
منوعات
05:29

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More