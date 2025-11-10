في حالة طبية نادرة... الأطباء يستخرجون كتلة شعر ضخمة من معدة فتاة عمرها 10 سنوات!

أجريت في مدينة بوني الهندية عملية جراحية نادرة لفتاة تبلغ من العمر عشر سنوات، بعد اكتشاف كتلة شعر ضخمة في معدتها بلغ وزنها نحو 300 غرام، أي ما يعادل حجم لفة مناديل ورقية تقريبًا.

وبحسب الأطباء، فقد كانت الطفلة تعاني من حالة تُعرف باسم "متلازمة رابونزل"، وهو اضطراب هضمي نادر يدفع المصابين إلى نتف شعرهم وتناوله بشكل قهري، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تراكم الشعر داخل المعدة وتشكّله على هيئة كتلة صلبة تُعرف طبيًا باسم "تريكوبيزوار".

وأوضح الجراح كالبِش باتيل، رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية، أن الفتاة كانت تعاني منذ نحو عشرة أشهر من آلام متقطعة في البطن دون تحسّن رغم العلاج، ليُكتشف لاحقًا وجود كتلة شعرية تمتد من المعدة حتى الأمعاء الدقيقة والمرارة، وهي حالة نادرة للغاية لم تُسجّل سابقًا.

وأضاف الطبيب أن العملية استغرقت حوالي ساعتين ونصف، وتم خلالها إزالة الكتلة بالكامل بنجاح، مؤكدًا أن ترك الحالة دون علاج كان سيؤدي إلى انسداد معوي خطير أو التهابات داخلية.

ويُشار إلى أن متلازمة رابونزل من أندر الاضطرابات المسجلة في الطب، إذ لم يُرصد منها سوى أقل من 100 حالة حول العالم منذ توصيفها الطبي الأول عام 1968.