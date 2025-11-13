الأخبار
تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل

2025-11-13 | 09:51
تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل

في اكتشاف مثير أعاد فتح ملف أكثر الشخصيات جدلًا في التاريخ، كشف وثائقي جديد بثّته قناة Channel 4 البريطانية بعنوان "Hitler’s DNA: Blueprint Of A Dictator" أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان مصابًا باضطراب جيني نادر يُعرف باسم متلازمة كالمان (Kallmann Syndrome)، وهو مرض يؤثر على النمو الجنسي والهرمونات الذكرية.

وبحسب التحليلات الجينية التي أجراها فريق من العلماء الدوليين بقيادة البروفيسورة توري كينغ من جامعة باث، فإن نتائج الحمض النووي أظهرت أن هتلر كان يعاني من انخفاض في هرمون التستوستيرون، وتأخّر في تطوّر أعضائه التناسلية، إضافة إلى فقدان حاسة الشم، وهي أعراض نموذجية لهذا الاضطراب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويرى مؤرخون أن هذا الاكتشاف قد يفسّر الكثير من السلوكيات الغامضة لهتلر، منها انزعاجه من النساء، وغياب أي علاقة جنسية موثّقة مع رفيقته إيفا براون، رغم دعوته الألمان لتكبير العائلات لدعم "العرق الآري".

وقال المؤرخ الألماني أليكس كاي في الوثائقي: "لم يتمكن أحد من تفسير نفور هتلر من النساء طوال حياته. إصابته بمتلازمة كالمان قد تكون المفتاح لفهم هذا اللغز".

ونفى التحليل الجيني أيضًا شائعة قديمة حول أصول هتلر اليهودية، مؤكّدًا أن نسبه من جهة الأب كان شرعيًا وخاليًا من أي أصول عبرية، وهو ما يعارض ما رُوّج لعقود طويلة.

كما أظهرت النتائج أن هتلر كان يمتلك قابلية جينية عالية للإصابة باضطرابات نفسية مثل التوحّد، والفصام، والاضطراب ثنائي القطب، وفرط الحركة، إضافة إلى ميول سلوكية "معادية للمجتمع" تُطابق صفات الشخصية السيكوباتية.

بدوره، قال البروفيسور مايكل فيتزجيرالد، الطبيب النفسي المشارك في الدراسة: "من المشروع وصف هتلر بأنه مصاب بسيكوباتية أوتستية إجرامية. شخصيته كانت مزيجًا نادرًا من القسوة والاضطراب العقلي."

وكشفت النتائج أيضًا أن الطبيب الشخصي لهتلر، ثيودور موريل، كان يحقنه بانتظام بهرمون التستوستيرون، في محاولة لتعويض القصور الهرموني الناتج عن المتلازمة.

المفارقة المؤلمة، كما يوضح الوثائقي، أن الزعيم النازي الذي روّج لسياسات "تطهير العرق" وأمر بقتل الآلاف من ذوي الإعاقات والأمراض الوراثية، كان يعاني هو نفسه من اضطراب جيني خطير كان ليجعله ضمن الفئات التي أمر بإبادتها.

كما قالت البروفيسورة توري كينغ: "لو فحص هتلر حمضه النووي وفق معاييره العنصرية، لكان أرسل نفسه إلى غرف الغاز."

