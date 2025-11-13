علق وشاحها داخل الآلة... امرأة يونانية تواجه مصيرًا مأساويًا أثناء العمل

لقيت امرأة حتفها خنقًا بعد أن علق وشاحها داخل آلة صنع الخبز في مخبزها باليونان، وفق ما نقل موقع





وأفادت تقارير محلية أن الخبازة تُدعى زوي، تبلغ من العمر 49 عامًا، وكانت تملك متجرًا في قرية داماسي، بالقرب من لاريسا.



ووقعت الحادثة صباح الخميس بينما كانت المرأة تنظف آلة صنع الخبز.

واتصلت المرأة التي عثرت عليها على الفور بخدمات الطوارئ، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ زوي.



وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الوفاة.



ورغم ندرة وقوع مثل هذه المأساة، إلا أنها ليست المرة الأولى إذ توفيت امرأة أخرى عندما علق وشاحها بالطريقة نفسها في عام 2013.