في إنكلترا... سياح يثيرون غضب بعض القرويين بهذه التصرفات

2025-11-13 | 12:00
0min
أعرب القرويون في إنكلترا عن غضبهم من السياح الذين يضايقون الخنازير في "نيو فورست" بهدف التقاط صور سيلفي معها.

وفي التفاصيل، تتعرض مئات الخنازير التي تتجوّل بحرية في منتزه نيو فورست الوطني للخطر بسبب الزوار الذين "يثبتون الحيوانات على السياج" للحصول على أفضل صورة ممكنة.

وادعت الناشطة في مجال سلامة الحيوانات في نيو فورست، جيلي جونز، أن الناس يقتربون كثيرًا من الخنازير لمجرد التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

كما قالت الناشطة في مجال سلامة الحيوانات إنها رأت أشخاصًا يقفزون من السيارات ويطاردون صغار الخنازير.

وذكّر الاختصاصيون بضرورة الاكتفاء بمشاهدة الخنازير عن بعد، من دون الاقتراب ومضايقتها وتخويفها من أجل الحصول على صور جيدة.
 

