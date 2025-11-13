واصل إدارة أعماله وعاش حياة الترف رغم هروبه... هذا ما حصل مع زعيم إحدى العصابات في المملكة المتحدة

حُكم على زعيم عصابة مخدرات، كان يدير شبكته من تايلاند بينما كان يعيش حياة مليئة بالرفاهية، بالسجن 14 عامًا.



وفي التفاصيل، سافر فيجاي سامويلز في محاولة للهروب من الشرطة وتجنب السجن، لكن أُلقي القبض عليه في عيد ميلاده بعد عودته إلى المملكة المتحدة.



وكان قد أغرق الشاب البالغ من العمر 30 عامًا وعصابته شوارع نوتنغهام بالمخدرات على مدار 15 شهرًا، بما في ذلك عدة أشهر في عام 2023 عندما ظل سامويلز مسؤولاً عن العصابة أثناء هروبه إلى تايلاند.



وأمضى سامويلز 8 أشهر في البلاد يعيش حياة مليئة بالرفاهية مع صديقته، هانا كوينار، حيث أنفق الثنائي المال على مجموعة من الشقق الفاخرة والأنشطة الباهظة.



وحُكم عليهما مع وقف التنفيذ في محكمة نوتنغهام كراون، وألقت شرطة نوتنغهامشاير القبض على أشخاص آخرين.



ومع تزايد الأدلة ضدهم، أقرّ سامويلز وثمانية من شركائه جميعًا بالذنب في تهم التآمر لتوريد مخدرات من الفئتين أ و ب.