برغر ومزحة ونتيجة مأساوية... إبن الـ20 سنة يصارع الموت: "لن ينجو إلا بمعجزة"
2025-11-14 | 09:43
نُقل شاب يوناني يبلغ من العمر 22 عامًا إلى قسم العناية المركزة بعد أن ابتلع برغرًا كاملًا دفعة واحدة "كمزحة" أثناء تناوله الطعام مع أصدقائه في أحد مطاعم مدينة كوروبي.
وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الشاب نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى "ج. جينيماتاس" في حالة خطيرة، حيث ما زال موضوعًا على جهاز التنفس الاصطناعي، فيما يحاول الأطباء جاهدين إنقاذه بعد أن لحقت أضرار جسيمة بأعضائه الحيوية.
وروى أحد أصدقائه تفاصيل الحادث قائلًا إن الشاب "بدأ يشعر بالذعر ثم انهار على الأرض"، مضيفًا أنه حاول التقيؤ أكثر من مرة من دون جدوى قبل أن يبدأ بضرب ظهره في محاولة يائسة لإخراج الطعام، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأكد الصديق أن الحادث لم يكن تحديًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بل "مجرد مزحة" أقدم عليها الشاب أمام أصدقائه.
وتوقّف الشاب عن التنفس لمدة دقيقتين، وهو ما تسبب بأضرار خطيرة في الدماغ، بحسب الأطباء. وقال ميخاليس يانّاكوس، رئيس اتحاد العاملين في المستشفيات العامة في اليونان: "لن ينجو إلا بمعجزة، فحالته حرجة جدًا."
من جانبها، قالت الشرطة إنها ستراجع تسجيلات المراقبة في المطعم لمعرفة ما إذا كان أحد قد شجعه على هذا التصرف الخطير.
ووصفت الطبيبة ماتينا باغوني، الرئيسة السابقة لجمعية أطباء مستشفيات أثينا وبيرايوس، الحادث بأنه "مأساة حقيقية"، مؤكدة أن الشاب يعاني من أضرار خطيرة في الدماغ والكلى وباقي الأعضاء الحيوية.
