مع توقف أنظمة الإنذار المبكر عن العمل خلال أيام... الساحل الغربي للولايات المتحدة معرض للخطر
منوعات
2025-11-15 | 06:30
2
min
مع توقف أنظمة الإنذار المبكر عن العمل خلال أيام... الساحل الغربي للولايات المتحدة معرض للخطر
من المقرر أن تتوقف محطات الرصد الزلزالي الأميركية عن العمل خلال أسبوعين فقط، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تم تخفيض تمويل تسع محطات رصد زلزالي في ألاسكا، والتي تعمل كنظام إنذار مبكر لموجات تسونامي التي قد تُغرق ولايات مثل كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وهاواي.
وكانت قد ساعدت أجهزة استشعار ألاسكا التسعة هذه في حماية كامل الجانب المطل على المحيط الهادئ من الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينيات، حيث رصدت الزلازل الكبرى التي يمكن أن تُسبب أمواج محيطية عملاقة قد تضرب مناطق تبعد مئات أو حتى آلاف الأميال.
ومع ذلك، خفضت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مبلغ 300 ألف دولار اللازم لتشغيل المحطات كجزء من تخفيضات أكبر في الميزانية هذا العام.
وكان قد طلب مركز زلازل ألاسكا (AEC) تمويلًا لأجهزة رصد تسونامي حتى عام 2028، لكن NOAA رفضت الطلب في أواخر أيلول.
وستتوقف المحطات المنتشرة عبر جزر ألوشيان في ألاسكا وبحر بيرينغ، عن العمل بنهاية تشرين الثاني.
ومن دونها، قد تصل التحذيرات في وقت متأخر عن المعتاد، ما قد لا يتيح وقتًا كافيًا للناس للوصول إلى بر الأمان.
وفي الوقت الحالي، لا توجد "خطة بديلة" مُعلنة فيما يتعلق برصد الزلازل في المنطقة.
آخر الأخبار
منوعات
أنظمة
الإنذار
المبكر
العمل
أيام...
الساحل
الغربي
للولايات
المتحدة
للخطر
