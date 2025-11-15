الأخبار
اكتشاف يبهر الخبراء... العثور على آثار مدينة مغمورة تحت سطح بحيرة في قيرغيزستان

منوعات
2025-11-15 | 10:00
اكتشاف يبهر الخبراء... العثور على آثار مدينة مغمورة تحت سطح بحيرة في قيرغيزستان
اكتشاف يبهر الخبراء... العثور على آثار مدينة مغمورة تحت سطح بحيرة في قيرغيزستان

عثر خبراء في الأكاديمية الروسية للعلوم على "آثار مدينة غارقة" تحت بحيرة إيسيك كول في قيرغيزستان، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، يبلغ أقصى عمق لهذه البحيرة المالحة الضخمة 2192 قدمًا، ما يجعلها ثامن أعمق بحيرة في العالم، إلا أن بقاياها ضحلة بشكل ملحوظ.

وتشمل هذه الأدلة القيّمة بقايا مقبرة من العصور الوسطى، أواني خزفية كبيرة وأجزاء من مبنى مبني من الطوب المخبوز.

ويُعتقد أن المدينة كانت تضم دور صلاة ومدارس وحمامات إسلامية، وربما حتى مطحنة حبوب لصنع الخبز.

وصرحت قائدة البعثة، فاليري كولشينكو، بأنها كانت مستوطنة تجارية "مهمة" لكن في القرن الخامس عشر، فُقدت البحيرة في مأساة مروعة.

ولا يُعرف مصدر مياه بحيرة إيسيك كول الغامضة، على الرغم من أن بعض الخبراء يدّعون أنها مرتبطة بنهر محلي عبر قناة عميقة تحت الأرض.

وتحيط بها جبال تيانشان الخلابة، وقد ارتفعت بشكل كبير منذ العصور القديمة والعصور الوسطى، ولهذا السبب ترقد آثارها الآن تحت الماء.

وقام علماء الآثار بمسح أربع مناطق تحت الماء على أعماق ضحلة للغاية تتراوح بين متر واحد وأربعة أمتار بالقرب من شاطئ البحيرة.

وكانت هذه المستوطنة المفقودة في تورو-أيغير "مدينة أو تجمعًا تجاريًا كبيرًا" على أحد أهم أجزاء طريق الحرير، الشبكة التاريخية التي ربطت أوروبا وآسيا.

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
