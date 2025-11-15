الأخبار
هدد بإطلاق النار في أحد شوارع نيويورك... لقطات صادمة تظهر مطاردة الشرطة لمسلح: ما حصل كان صادمًا! (فيديو)
منوعات
2025-11-15 | 13:20
هدد بإطلاق النار في أحد شوارع نيويورك... لقطات صادمة تظهر مطاردة الشرطة لمسلح: ما حصل كان صادمًا! (فيديو)
أظهرت لقطاتٌ مُروّعة لحظةَ قتل ضباط شرطة نيويورك لمسلحٍ بعد أن هدّد بإطلاق النار على مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قُتِلَ إيليجاه براون، البالغ من العمر 20 عامًا، مساء الخميس في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن بعد أن أخبر عاملًا في متجرٍ صغير أنه يُخطّط لإطلاق النار.
وقال رئيس دوريات شرطة نيويورك، فيليب ريفيرا، في مؤتمرٍ صحفي: "كان من المُمكن أن تتطور الأمور بشكلٍ مختلف حيث دخل شخصٌ إلى مواقع عدة حاملًا السلاح، وهدّد بعض الأشخاص".
وأضاف ريفيرا أن براون "أطلق النار على الضباط وسط رصيفٍ مزدحم بالمدنيين".
وقالت الشرطة إن إطلاق النار المميت وقع حوالي الساعة السابعة مساءً يوم الخميس، وقد صُوّر تبادل إطلاق النار المُروّع بكاميرات المراقبة وكاميرات الجسم.
وأظهرت اللقطات المذهلة براون وهو يسير بهدوء في شارع ماديسون حاملاً السلاح في يده، بينما كان يطارده شرطيان على الأقل.
وبعد أن رآهما، استدار براون وأطلق النار على الشرطيين اللذين ردّا بإطلاق النار.
وقالت الشرطة إنه عندما غادر المسلح، استعاد سلاحه من جانب الشجرة وواصل سيره في شارع ماديسون.
وعندما عثر عليه الضباط، بدأ براون "على الفور" بإطلاق النار عليهم، ما دفع الشرطة إلى الرد.
