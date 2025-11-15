قائمة لأكثر 100 معضلة واقعية يواجهها الأشخاص... هذا ما كشفته دراسة جديدة

قام باحثون في سويسرا بتصنيف أكثر 100 معضلة واقعية يواجهها الناس، مثل تغيير الوظائف، الزواج، شراء منزل، مُقدمين بذلك نموذجًا لفهم مصادر القلق المعاصر.



وفي التفاصيل، تصدرت القائمة خيارات بدء وظيفة جديدة وترك الوظيفة الحالية، حيث شكلت الخيارات المهنية 5 من أصل 25 من أهم المشاكل شيوعًا.



وفي الوقت نفسه، شكلت الخيارات الصحية المحفوفة بالمخاطر 8 من أصل 25 من أهم المخاطر.



وشملت الخيارات الصحية الخضوع لعملية جراحية كبيرة، أو اتباع نصيحة الطبيب العلاجية، أو استخدام شبكات الجيل الخامس، أو تلقي التطعيم.



وشملت المخاطر الصحية أيضًا خيارات مثل بدء نظام غذائي جديد أو برنامج رياضي جديد، أو المشاركة في رياضات خطرة.



وعلاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن وطأة هذه المخاطر الصحية تتغير على مدار حياة الشخص، فبالنسبة لكبار السن، وخاصةً النساء فوق سن الستين، أصبحت الخيارات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالصحة شائعة بقدر انتشار الخيارات المتعلقة بالعمل.



وبلغ عدد المشاركين في الدراسة الجديدة أكثر من 4 آلاف بالغًا من مختلف الأعمار.



كما أعرب المشاركون في الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن استخدام التقنيات الجديدة، ولم تُحدد الدراسة ما هو أكثر ما يُثير قلقهم بشأن التكنولوجيا المُطورة حديثًا، ولكنها قد تُشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، أو الاختبارات الجينية، أو الأجهزة الصحية القابلة للارتداء.