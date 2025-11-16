بعد ظهورها الصادم مع بريتني سبيرز... كيم كارداشيان تتألق بإطلالة خريفية أنيقة في لوس أنجلوس (صور)

شوهدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي صدمت معجبيها في وقت سابق عندما نشرت صورًا مع بريتني سبيرز، برفقة ثلاثة من أطفالها الأربعة وابنة أختها مساء السبت الماضي في لوس أنجلوس.



وظهرت كيم وهي ترتدي معطفًا جلديًا بنيًا، وقبعة بيسبول بنية، ونظارة شمسية سوداء كبيرة بالإضافة إلى حزام وجوارب سوداء طويلة من الدانتيل.



وكانت كيم قد صدمت متابعيها على إنستغرام بعد كشفها أنها حضرت حفلة بيجاما مع بريتني سبيرز خلال عطلة نهاية الأسبوع.