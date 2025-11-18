مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية

أعلنت اللجنة المنظمة لزيارة البابا لاون الرابع عشر الى "مستشفى الصليب" في بيان، أنه "لمناسبة هذه الزيارة أطلق نشيد خاص بعنوان "أملنا"، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع المايسترو إيلي العليا، ميكساج وماسترينغ إيلي فقيه".



ولفتت الى أن "هذا النشيد يجسد رسالة الرجاء والمحبة التي تحملها هذه الزيارة المباركة الى لبنان، بما تعبر من قيم العطاء والإيمان، ويُبرز في الوقت نفسه روح الرحمة التي يجسدها مستشفى الصليب في رسالته الصحية والإنسانية".