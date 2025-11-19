في إنكلترا... 40% من الشباب يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة والدعم

أظهر بحث جديد صدر الأربعاء أن قرابة 40% من الشباب في إنكلترا يتجهون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة أو الدعم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ويهدف التقرير السنوي إلى تحديد كيف يمضي الشباب أوقات فراغهم، ويأتي فيما يتزايد القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب في المملكة المتحدة.



وتضمنت الدراسة هذا العام والتي شملت حوالى خمسة آلاف شخصًا تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما، أسئلة حول الذكاء الاصطناعي لأول مرة بسبب التأثير المتزايد للتكنولوجيا.



وأشار التقرير إلى أن حوالى 76% من الشباب يقضون معظم أوقات فراغهم على الشاشات وأن قرابة النصف يمضون معظم أوقات فراغهم في غرف نومهم، و18% منهم يمضون معظم أوقات فراغهم بمفردهم.



ويكشف البحث مفارقة مفادها أن 14% فقط يمضون وقت فراغهم مع الأصدقاء.



