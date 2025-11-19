الأخبار
برفقة أبرز وأغنى الشخصيات العالمية... رونالدو يُشعل مواقع التواصل بـ"سلفي" من البيت الأبيض (صورة)

منوعات
2025-11-19 | 11:40
مشاهدات عالية
2min
برفقة أبرز وأغنى الشخصيات العالمية... رونالدو يُشعل مواقع التواصل بـ"سلفي" من البيت الأبيض (صورة)

انتشرت صورة "سيلفي" التقطها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البيت الأبيض على نطاق واسع، تضم نخبة من أقوى وأغنى رجال العالم.

وكان رونالدو قد دُعي إلى البيت الأبيض الليلة الماضية لحضور اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث استعرض ولي العهد السعودي المهاجم البرتغالي كأحد الأشياء التي تقدمها بلاده.

وبعد الإجتماع، نشر رجل الأعمال الجنوب أفريقي ديفيد ساكس صورة سيلفي عبر حسابه على إكس، تضم بعضًا من أكبر الشخصيات في عالم السياسة والتكنولوجيا.

وظهر رونالدو في الصورة برفقة حبيبته جورجينا رودريغيز ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس شركة Open AI غريغ بروكمان، والملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى جانب وزير التجارة ورجل الأعمال الأميركي هوارد لوتنيك وزوجته أليسون.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على انستغرام لاحقاً مقطع فيديو جمع ترامب ورونالدو ورودريغيز، أثناء توجههم إلى حفل العشاء بعد انتهاء الإجتماع للانضمام إلى الوفد السعودي.

 
 

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

وأغنى

الشخصيات

العالمية...

رونالدو

يُشعل

مواقع

التواصل

بـ"سلفي"

البيت

الأبيض

(صورة)

