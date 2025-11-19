الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية
منوعات
2025-11-19 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية
ترفع سيدتان سعوديتان نقابهما الأسود لاحتساء جعة مثلجة في مقهى في وسط الرياض، فيما يسأل زبون آخر النادل، وهو ينظر بتوتر إلى كأسه "هل به كحول؟".
وهذه الجعة، بالطبع، خالية من الكحول، بما يتوافق مع الحظر المعمول به في السعودية. لكن رؤية نساء منتقبات يحملن كؤوسا في مقهى يرفع صورة كبيرة لكأس جعة على نافذته، يبقى مشهدا غير مألوف في المملكة، وهو مؤشر على التغييرات الجارية فيها في السنوات الماضية.
ويقع هذا المقهى، "أيه 12"، في شارع التحلية، أكثر شوارع الرياض ازدحاما، ويقول المسؤولون فيه إنه مكتظ منذ أن بدأ بتقديم جعة البرميل، وهي جعة فارشتاينر ألمانية خالية تماما من الكحول، تُسكب في أكواب كبيرة وتُقدم مع الفول السوداني، كما هو الحال في الحانات حول العالم.
وحول الطاولات، يجلس شبان بالثوب السعوديّ التقليديّ الأبيض، يصوّرون أنفسهم وهم يحتسون مشروباتهم، أو يشاهدون مباراة لكرة القدم، بينما في الداخل، يقف نادل خلف بار أسود لامع.
ويقول مدير المقهى عبد الله إسلام "الفكرة هي تقديم تجربة مميزة للزبائن يمكنهم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي" في البلد الذي يشكل فيه الشباب دون 35 عاما قرابة 70 بالمئة من السكان.
وشهدت السعودية في السنوات الماضية انفتاحا كبيرا في المشهد الثقافي والفني والاجتماعي، إذ أُعيد فتح دور السينما، وسُمح للنساء بقيادة السيارات، ورُحّب بالسياح الأجانب. لكن الكحول ما زالت محظورة.
ويعود حظر الخمور في المملكة إلى العام 1952، حين سَكِر أحد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وقتل دبلوماسيا بريطانيا في نوبة غضب. منذ ذلك الحين صار الحصول على زجاجة خمر يتطلب البحث في السوق السوداء ودفع مبالغ كبيرة.
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
مألوف...
الجعة
الخالية
الكحول
رواجا
كبيرا
السعودية
التالي
في إنكلترا... 40% من الشباب يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة والدعم
مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-10
لجنة المرأة والطفل ناقشت النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
أخبار لبنان
2025-11-10
لجنة المرأة والطفل ناقشت النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
0
آخر الأخبار
2025-09-21
الخارجية السعودية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو
آخر الأخبار
2025-09-21
الخارجية السعودية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو
0
فنّ
2025-11-02
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول
فنّ
2025-11-02
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول
0
أخبار لبنان
2025-11-04
وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية
أخبار لبنان
2025-11-04
وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:04
بعد سرقة القرن... هكذا يسعى متحف اللوفر لتعزيز أمنه!
منوعات
13:04
بعد سرقة القرن... هكذا يسعى متحف اللوفر لتعزيز أمنه!
0
منوعات
11:40
برفقة أبرز وأغنى الشخصيات العالمية... رونالدو يُشعل مواقع التواصل بـ"سلفي" من البيت الأبيض (صورة)
منوعات
11:40
برفقة أبرز وأغنى الشخصيات العالمية... رونالدو يُشعل مواقع التواصل بـ"سلفي" من البيت الأبيض (صورة)
0
منوعات
04:00
في إنكلترا... 40% من الشباب يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة والدعم
منوعات
04:00
في إنكلترا... 40% من الشباب يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة والدعم
0
منوعات
14:40
مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية
منوعات
14:40
مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:28
مصادر غربية للـLBCI: العلاقة بين قائد الجيش وأورتاغوس جيدة... وهذه المزاعم غير صحيحة
أخبار لبنان
05:28
مصادر غربية للـLBCI: العلاقة بين قائد الجيش وأورتاغوس جيدة... وهذه المزاعم غير صحيحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
0
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
0
أخبار دولية
13:39
غوتيريش يعتبر زيارة نتانياهو إلى سوريا "مقلقة"
أخبار دولية
13:39
غوتيريش يعتبر زيارة نتانياهو إلى سوريا "مقلقة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
3
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
4
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
5
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
6
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
7
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More