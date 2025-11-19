الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية

منوعات
2025-11-19 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية

ترفع سيدتان سعوديتان نقابهما الأسود لاحتساء جعة مثلجة في مقهى في وسط الرياض، فيما يسأل زبون آخر النادل، وهو ينظر بتوتر إلى كأسه "هل به كحول؟".

وهذه الجعة، بالطبع، خالية من الكحول، بما يتوافق مع الحظر المعمول به في السعودية. لكن رؤية نساء منتقبات يحملن كؤوسا في مقهى يرفع صورة كبيرة لكأس جعة على نافذته، يبقى مشهدا غير مألوف في المملكة، وهو مؤشر على التغييرات الجارية فيها في السنوات الماضية.

ويقع هذا المقهى، "أيه 12"، في شارع التحلية، أكثر شوارع الرياض ازدحاما، ويقول المسؤولون فيه إنه مكتظ منذ أن بدأ بتقديم جعة البرميل، وهي جعة فارشتاينر ألمانية خالية تماما من الكحول، تُسكب في أكواب كبيرة وتُقدم مع الفول السوداني، كما هو الحال في الحانات حول العالم.

وحول الطاولات، يجلس شبان بالثوب السعوديّ التقليديّ الأبيض، يصوّرون أنفسهم وهم يحتسون مشروباتهم، أو يشاهدون مباراة لكرة القدم، بينما في الداخل، يقف نادل خلف بار أسود لامع.

ويقول مدير المقهى عبد الله إسلام "الفكرة هي تقديم تجربة مميزة للزبائن يمكنهم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي" في البلد الذي يشكل فيه الشباب دون 35 عاما قرابة 70 بالمئة من السكان.

وشهدت السعودية في السنوات الماضية انفتاحا كبيرا في المشهد الثقافي والفني والاجتماعي، إذ أُعيد فتح دور السينما، وسُمح للنساء بقيادة السيارات، ورُحّب بالسياح الأجانب. لكن الكحول ما زالت محظورة.

 ويعود حظر الخمور في المملكة إلى العام 1952، حين سَكِر أحد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وقتل دبلوماسيا بريطانيا في نوبة غضب. منذ ذلك الحين صار الحصول على زجاجة خمر يتطلب البحث في السوق السوداء ودفع مبالغ كبيرة.

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

منوعات

مألوف...

الجعة

الخالية

الكحول

رواجا

كبيرا

السعودية

LBCI التالي
في إنكلترا... 40% من الشباب يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة والدعم
مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

لجنة المرأة والطفل ناقشت النسخة النهائية لاقتراح قانون حماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

الخارجية السعودية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ماركو روبيو

LBCI
فنّ
2025-11-02

بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:04

بعد سرقة القرن... هكذا يسعى متحف اللوفر لتعزيز أمنه!

LBCI
منوعات
11:40

برفقة أبرز وأغنى الشخصيات العالمية... رونالدو يُشعل مواقع التواصل بـ"سلفي" من البيت الأبيض (صورة)

LBCI
منوعات
04:00

في إنكلترا... 40% من الشباب يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على المشورة والدعم

LBCI
منوعات
14:40

مستشفى الصليب يطلق نشيد "أملنا" تزامنًا مع الزيارة البابوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:28

مصادر غربية للـLBCI: العلاقة بين قائد الجيش وأورتاغوس جيدة... وهذه المزاعم غير صحيحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية

LBCI
أمن وقضاء
06:51

بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار دولية
13:39

غوتيريش يعتبر زيارة نتانياهو إلى سوريا "مقلقة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة

LBCI
أخبار لبنان
13:22

المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أمن وقضاء
12:10

أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

LBCI
أمن وقضاء
04:25

بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية

LBCI
فنّ
14:53

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More