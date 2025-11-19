في مشهد غير مألوف... الجعة الخالية من الكحول تلقى رواجا كبيرا في السعودية

ترفع سيدتان سعوديتان نقابهما الأسود لاحتساء جعة مثلجة في مقهى في وسط الرياض، فيما يسأل زبون آخر النادل، وهو ينظر بتوتر إلى كأسه "هل به كحول؟".



وهذه الجعة، بالطبع، خالية من الكحول، بما يتوافق مع الحظر المعمول به في السعودية. لكن رؤية نساء منتقبات يحملن كؤوسا في مقهى يرفع صورة كبيرة لكأس جعة على نافذته، يبقى مشهدا غير مألوف في المملكة، وهو مؤشر على التغييرات الجارية فيها في السنوات الماضية.



ويقع هذا المقهى، "أيه 12"، في شارع التحلية، أكثر شوارع الرياض ازدحاما، ويقول المسؤولون فيه إنه مكتظ منذ أن بدأ بتقديم جعة البرميل، وهي جعة فارشتاينر ألمانية خالية تماما من الكحول، تُسكب في أكواب كبيرة وتُقدم مع الفول السوداني، كما هو الحال في الحانات حول العالم.



وحول الطاولات، يجلس شبان بالثوب السعوديّ التقليديّ الأبيض، يصوّرون أنفسهم وهم يحتسون مشروباتهم، أو يشاهدون مباراة لكرة القدم، بينما في الداخل، يقف نادل خلف بار أسود لامع.



ويقول مدير المقهى عبد الله إسلام "الفكرة هي تقديم تجربة مميزة للزبائن يمكنهم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي" في البلد الذي يشكل فيه الشباب دون 35 عاما قرابة 70 بالمئة من السكان.



وشهدت السعودية في السنوات الماضية انفتاحا كبيرا في المشهد الثقافي والفني والاجتماعي، إذ أُعيد فتح دور السينما، وسُمح للنساء بقيادة السيارات، ورُحّب بالسياح الأجانب. لكن الكحول ما زالت محظورة.



ويعود حظر الخمور في المملكة إلى العام 1952، حين سَكِر أحد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وقتل دبلوماسيا بريطانيا في نوبة غضب. منذ ذلك الحين صار الحصول على زجاجة خمر يتطلب البحث في السوق السوداء ودفع مبالغ كبيرة.



المصدر: فرانس برس