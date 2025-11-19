بعد سرقة القرن... هكذا يسعى متحف اللوفر لتعزيز أمنه!

قالت لورانس دي كار مديرة متحف اللوفر في فرنسا إن المتحف سيركب 100 كاميرا خارجية بحلول نهاية 2026 في إطار تشديد إجراءات الأمن بعد عملية السرقة الصادمة التي وقعت الشهر الماضي.



وذكرت دي كار في جلسة استماع في الجمعية الوطنية وفق وكالة "رويترز" أن العلاقات مع شرطة باريس ستصبح أقوى بإنشاء "مركز شرطة متطور داخل مجمع اللوفر".



وشككت السرقة، التي وقعت في وضح النهار في 19 تشرين الأول والتي استولى فيها أربعة لصوص على مجوهرات تقدر قيمتها بما يزيد على مئة مليون دولار، في قدرة المتحف على حماية مقتنياته ضخمة العدد وبالغة الأهمية.



واعترف المسؤولون بعدم وجود تغطية كافية لكاميرات المراقبة الأمنية للجدران الخارجية للمتحف وعدم وجود تغطية للشرفة المستخدمة في عملية الاقتحام.



وبعد السرقة، قال مسؤولون فرنسيون إن متحف اللوفر سيفرض إجراءات أمنية إضافية، بما في ذلك أجهزة مضادة للاقتحام وحواجز مضادة للسيارات على الطرق القريبة بحلول نهاية العام.