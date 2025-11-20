الأخبار
من مزحة إلى جريمة… إبن الـ15 سنة ضحية خرطوم هواء عالي الضغط وهذه التفاصيل
2025-11-20 | 06:03
من مزحة إلى جريمة… إبن الـ15 سنة ضحية خرطوم هواء عالي الضغط وهذه التفاصيل
توفّي متدرّب يبلغ من العمر 15 عامًا بعد تعرّضه لاعتداء مروّع في مكان العمل، حيث تم تقييده وإدخال خرطوم هواء مضغوط في مؤخرته كجزء من "مزحة" قاتلة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووقع الحادث داخل ورشة نجارة في منطقة بوزوفا بولاية شانلي أورفا التركية في 14 تشرين الثاني، فيما فارق الفتى محمد كنديرجي الحياة في المستشفى صباح 19 تشرين الثاني.
وكان كنديرجي يعمل كمتدرّب عندما قام زميله حبيب أكسوي وصديقه — الذي لم تُكشف هويته — بشلّ حركته وتقييد يديه أولاً، بدعوى أن الأمر مجرد "مزاح".
ثم قام المعتديان بإنزال سرواله بالقوة وتوجيه هواء عالي الضغط من ضاغط هواء إلى مؤخرته.
لكن "المزحة" أدت إلى انفجار أمعائه وإصابته بجروح داخلية كارثية، ما دفع العاملين للاتصال بالإسعاف بعد انهياره.
ونُقل الفتى أولًا إلى مستشفى الدولة في بوزوفا، ثم إلى مستشفى باليكلغول الحكومي، وبعدها إلى مستشفى جامعة حران للأبحاث، حيث أكد الأطباء أنه يعاني من تلف شديد في الأعضاء الداخلية.
ووُضع محمد في العناية الفائقة لمدة خمسة أيام قبل أن يتوفى متأثرًا بجراحه.
وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، وأُلقي القبض على أكسوي. ورغم إطلاقه بدايةً تحت الرقابة القضائية، تم إلغاء القرار لاحقًا بعد الاستئناف، قبل أن يُعاد اعتقاله ويُحبس احتياطياً بقرار من المحكمة. ولا يزال التحقيق مستمرًا.
